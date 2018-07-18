重機雙賊專搶老婦 腦筋動到偷寺廟結果慘了

2018年07月18日 12:23 中時 廖肇祥

劉姓嫌犯騎乘贓車行搶市場老婦人，被員警制伏逮捕。（圖／埔里警分局提供）

警方逮捕涉嫌搶奪市場老婦人的蔡姓嫌犯，贓款8000元花到只剩30元，警方並起出海洛因毒品。（圖／埔里警分局提供）

南投埔里鎮枇杷里五福宮日前發生竊案，2名竊嫌試圖將保險箱偷走，信徒發現報警，其中一名蔡姓嫌犯與劉姓男子還至第三市場搶奪民眾財物，專挑老人下手行搶，得手7000元逃逸，警方過濾涉案對象，昨晚循線逮捕。

警方調查，13日清晨，蔡嫌與劉男共騎1部黑色重機，懸掛失竊車牌，在埔里鎮第三市場附近，鎖定獨自行動的年長婦人行搶逃逸，2嫌食髓知味，15日清晨又在第三市場對年長婦人行搶，得手現金1000元逃逸。

警方分析比對監視器，一一過濾清查轄內可疑涉案對象，發現蔡嫌是毒品人口，嫌疑極大，菜嫌還以為作案車輛懸掛失竊車牌萬無一失，騎機車行經地母廟附近時，被準備到派出所上班的員警發現，暗中跟監，並通報線上巡邏警網攔截圍捕，劉嫌當場被逮，蔡嫌趁隙逃逸。

警方另調查，蔡男就是日前偷搬寺廟保險箱的竊賊，立即展開追緝，警方接獲線報，得知蔡嫌藏匿在埔里山區某處工寮，立即前往執行圍捕，蔡嫌見員警前來嚇到拔腿就跑，仍被員警強力壓制束手就擒，8000元贓款被花到只剩30元，警方並在蔡男身上搜出海洛因毒品0.32公克，全案依搶奪、毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

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(中時 )