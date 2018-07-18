連任主席後首次出訪 習近平19日赴中東非洲

友善列印
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大陸國家主席習近平將於7月19日至24日對阿拉伯聯合大公國、塞內加爾、盧旺達和南非進行國事訪問，並於7月27日至28日過境毛里休斯並進行友好訪問。這將是今年3月習近平連任大陸國家主席後首次出訪，在中美貿易戰開打、國際形勢大變背景下，大陸對發展中國家進行的一次重大外交行動。同時，隨著中非關係持續深入，台灣非洲唯一友邦史瓦帝尼（原「史瓦濟蘭」）還能撐多久，受到外界矚目。

大陸官媒新華社報導指出，這是大陸國家元首29年來首次訪問阿拉伯聯合大公國，雙方有望在共建海灣地區「一帶一路」、產能合作、能源、農業、金融等領域達成一系列重要成果。

報導稱，這也是大陸國家主席時隔9年再次訪問塞內加爾、毛里休斯，以及首次訪問盧旺達。將就雙方關係和務實合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，並推動見證簽署多項合作文件。

同時，習近平將出席25至27日在南非舉行的金磚國家領導人第10次會晤，主題為「金磚國家在非洲：在第四次工業革命中共謀包容增長和共同繁榮」。習近平將與有關領導人進行雙邊會面，就國際形勢、雙方關係等問題交換意見。

此訪必將有力推動大陸同上述國家關係深入發展，加強大陸同亞非發展中國家團結合作，並為將於9月召開的中非合作論壇北京峰會凝聚更多共識，掀起中非關係的熱潮。這也讓外界擔心台灣非洲唯一友邦史瓦帝尼（原「史瓦濟蘭」）還能撐多久。

(中時 )

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