網美、網紅經濟當道！中友百貨推9大打卡新熱點

2018年07月18日 12:25 工商 曾麗芳

中友百貨設了9大打卡景點，吸引大批年輕學子忙排照打卡。（圖／曾麗芳）

中友百貨看好網紅、網美經濟當道，設立「網美練習生拍照主題展」。（圖／曾麗芳）

看好網美、網紅正夯的熱潮，中友百貨繼上一檔「翻轉動漫祭」、引爆8萬人潮湧入創造銷售佳績之後，趁著熱潮、今日起再推出中部地區獨家大型拍照主題展-『網美練習生 拍照主題展』，9大夢幻場景吸引中部所有網美報到，可望再吸引5萬人潮擠爆中友！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，暑假第一檔剛剛結束的「中友翻轉動漫祭」，12天創造出近700萬的業績、吸引超過8萬人次入場參觀，成功展現宅經濟成效。

簡聰政表示，中友趁勝追擊、第二檔主攻女生客群，獨家推出『網美練習生 拍照主題展』，即日起至7/26(四)於C棟13F國際大廳盛大開展，快閃9天、9大夢幻場景每一個都是女孩兒們必拍景點，精心設計的場景及道具讓女孩拍爆相機記憶體，「好拍、好玩、好好吃」成為最大亮點！

『網美練習生 拍照主題展』分別推出「粉紅心講堂」-夢幻粉紅教室充滿甜蜜的回憶，持中友APP會員行動條碼+個人證件，即可免費租借學院風服飾拍美照；「潮流更衣間」-與超人氣社群媒體JUKSY合作，打造最潮更衣間，怎麼拍都美。

此外，「勇氣販賣機」-學老虎用力吼一聲，再奮力一投，所有的不開心通通都消失；「療癒三角帳」-在室內的夢幻野餐露營區，直接升級野餐達人；「粉紅公車」-長達4公尺高2公尺的巨型粉粉公車是最大亮點，超夢幻超可愛一定要拍！

「彩虹操場」-360度擁抱可愛的彩虹跑道，可與姐妹淘在中心點俯拍出青春唯美感；「黑白游泳池」-大女孩專用球池，穿上最搶眼的「泳裝」，網美就是最亮的那一點；「舒眠保健室」-再也看不到這麼夢幻的保健室了！

「元氣立食站」-邀請特色甜點店進駐，給吃貨女孩一片好拍的牆，發揮食物應該有的好吃力！整個展場以少女們最愛的粉紅色調搭配可愛道具，隨處都是攝影棚，清新、柔美、可愛，各種風格任由網美駕馭，拍好拍滿拍到爆！

值得一提的是，主辦單位非常用心，邀請多位時下網紅與大家分享成為網美的小秘訣，並特別印製「網美練習簿」，蒐羅了很多拍照小技巧及彩妝趨勢、必拍景點等珍貴資訊；開幕當天，包括仙氣網美-曾玄玄(FB+IG 粉絲數近52萬人)、清新網美吉利Chili(FB+IG 粉絲數9.3萬人)、甜心網美謙謙(FB+IG 粉絲數9.6萬人)蒞臨現場，於各展場示範網美照，還有甜美的網美練習生熱舞開場。

另外，中友號召50位網美參加開幕活動，並邀請知名藝人、現任老虎牙子副總劉伊心舉辦「網美愛玩美講座」，平日持中友APP會員行動條碼於全館當日單筆消費滿199元還可兌換限量「網美練習生限定資料夾」，只要於展場或是中友百貨主題廁所拍照上傳Instagram打卡標記#2018中友JUKSY網美練習生(需設定公開)，活動期間內按讚數最高者即可獲得OPPO R15美顏手機1支。

(工商 )