肚裏懷二寶 抱著大寶爬 孕媽竟喘到昏倒

徐小姐抱著二寶感謝中國醫藥大學醫療團隊在她懷孕併發肺栓塞過程治療，並一路照顧到孩子出生。（馮惠宜攝）

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中國附醫心臟血管科醫師徐中和指出病患經新一代溶栓術超音波震碎碎血栓導管治療後，肺部血栓明顯被清除掉。（馮惠宜攝）

27歲徐小姐懷著二寶才11周，抱著大寶爬3樓竟然昏倒，到中國醫藥大學附設醫院急診電腦斷層檢查竟是死亡率達高達3到5成的肺栓塞，為搶救媽媽也保住寶寶，院方透過新一代超音波震碎血栓導管治療，順利讓媽媽度過危機，徐小姐18日抱著7個月大的弟弟回憶懷孕時驚險的歷程，直說真是「關關難過、關關過，感謝醫療團隊救助。」

徐小姐說，懷弟弟時大女兒才11個月大，她記得病發情胸痛3天，後來抱大寶爬3樓竟然昏倒，到醫院檢查，醫師診斷為肺栓塞後曾發出病危通知，在院方全力救她時，她相當擔心用藥會造成胎兒畸型或流產

中國附醫心臟血管科主任徐中和指出，經檢查患者是因為凝血蛋白異常造成左右肺栓塞，考量孕婦用藥需必須更謹慎，加上傳統開刀或採注射抗凝血劑會造成腦出血及流產的風險，該院24小時急性溶栓治療團隊，於是和家屬溝通採新一代溶栓術。

徐中和說，這是從病人鼠膝部置入導管，再以超音波能量配合溶性藥物來震碎血栓，血栓清率高達9成，施打的藥劑約是傳統治療的5分之，徐小姐經治療後血壓、心跳、血氧濃度也都恢復正常，住院5天後出院，之後配合每天兩針施打抗凝血劑終於在懷孕40周後成功產下健康的二寶。

(中時 )

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