東海舉行大規模軍演 陸專家：演習區平移即覆蓋台灣

2018年07月18日 13:03 中時 楊家鑫

浙江海事局日前發出禁航通告，18日上午8點至23日晚上6點，中共解放軍將在東海海域進行實彈射擊訓練，封航範圍從浙江寧波到溫州海外，覆蓋大部分浙江海面。大陸《環球時報》引述匿名的大陸軍事專家分析稱，這是一次在傳統區域下進行的常態化年度例行演習。但不可否認的是，東海海域將是解決台灣問題的關鍵所在。「如果將當前傳統演習區域整體平行向前移動，基本上會整體覆蓋台灣。」

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》報導指出，根據公告中提及的資訊，此次演習海域北到舟山南至溫州以南廣闊的海域。就禁航區而言，這是解放軍傳統的演練海域，幾乎每年都會在相近海域進行演習。

報導引述匿名專業人士指出，從所公佈資訊分析，此次演習持續時間長、演習區域大、參加兵力多、實際使用武器多，表明這是一場級別、規模都比較高的演習。在海軍牽頭組織的背景下，一般而言三大艦隊皆有兵力參加，其中涉及水面、水下、空中等多兵種，代表海軍現代化力量的新型艦艇、潛艇、空中力量將悉數參加。

報導稱，從專家分析來看，這是一次在傳統區域下進行的常態化年度例行演習。但一個不可忽略的事實是，未來一旦發生戰爭，東海海域將是主戰場，這裡是解決台灣問題和其他海上有爭議島礁問題的關鍵所在。「如果將當前傳統演習區域整體平行向前移動，基本上會整體覆蓋台灣。」

報導指出，此次演習的背景是，6月中下旬，大陸海軍導彈驅逐艦濟南艦、導彈護衛艦黃岡艦進行了繞島行動。6月29日，國防部新聞發言人吳謙回應說，「我們採取的一系列行動，針對的是島內的台獨分裂勢力，為的是防止台灣民眾的福祉因台獨圖謀而受損害。第三，我們將根據台海兩岸形勢的發展變化，按照計畫組織實施相關訓練行動。」此番表態的18天後，按照計畫組織實施的相關訓練活動就來了。

(中時 )