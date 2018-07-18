指柯喜歡毛澤東、希特勒 姚文智批：擁抱威權價值

2018年07月18日 13:06 中時 郭建伸 、 張鎧乙

台北市議員李慶鋒日前指出，台北市長柯文哲頻頻批評議會，是弱化民主機制、民粹浪潮出口。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今受訪直言，感覺柯文哲比較喜歡毛澤東、希特勒，「他在提亞洲價值我們真的是捏一把冷汗」。談及近來很紅的市長幕僚「學姐」，姚也批，市政乏善可陳，學姐就變成亮點。

民進黨台北市長參選人姚文智（右）18日到自身立委選區、大同區民權里辦公室與長者同樂，參觀「以色列麻將－老人桌遊」益智活動。（張鎧乙攝）

姚文智今走訪大同區民權里，與銀髮長者一同玩桌遊，媒體詢問姚有關議員爆料柯文哲「不喜歡跟議會協商」，甚至用恨來形容與議會協商，詢問姚如何看待。

姚受訪時說，感覺柯文哲比較喜歡毛澤東、希特勒，「他在提亞洲價值我們真的是捏一把冷汗」，表示亞洲價值是一個保守、威權、退卻的價值，真正進步的價值是民主、自由、人權與開放。

姚文智強調，從柯的話語看到他的非常大矛盾，最後矛盾變成恨，「恨議會，卻喜歡跟財團黑箱談判；恨議會，卻喜歡威權價值；恨議會，卻在市政上沒辦法好好被監督」。

對於柯文哲稱年底連任比做好市長工作難，姚文智說，過去雖然支持柯，但柯這3年無心於市政，反而喜歡網紅、操作權力，但台北市公務員優秀、市民水準高，要專心市政並不難，「難得是他沒有那個心」。

此外，柯文哲昨備詢時被問到為何姚文智的官方line只有5000人？柯回酸「我看學姐（柯幕僚黃瀞瑩）開的話，很快就有50萬人」。

對此，姚文智反批，市政乏善可陳，學姐就變成亮點，未來應該要市政有亮點，並有更多學弟學妹參加，這才是真正創造好市政的作法。

談及銀髮族政策，姚說銀髮照顧範圍非常廣，至少在一個中學的學區內，要有一個銀髮照顧機構，配合少子化利用學校空間、共餐、在宅照顧等，未來會再詳細公佈銀髮政策。

(中時 )