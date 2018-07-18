常德考生一噴嚏牽出考試連鎖作弊案

2018年07月18日 13:04 旺報 林永富

考試時考生打噴嚏從耳朵飛出微型無線耳機，大陸湖南省常德市警方據此揪出一個在湖南多地組織考試作弊的不法集團。

在湖南省常德市某考場近日進行2018年大陸國家二級建造師考試時，常德警方從一考生打噴嚏時耳朵飛出的微型作弊器入手，揪出一個作弊的不法集團。7月15日，專案民警從廣東押解銷售考試作弊器材的楊某回常德，進一步破獲兩家組織考試作弊的教育培訓機構，13名涉嫌犯罪嫌疑人全部落網。

據報導，6月2日10時許，國家二級建造師考試常德某考場內，一中年男子大聲打了一個噴嚏，引得監考老師和眾考生都將目光移向這名考生。伴隨著噴嚏聲，一個米黃色的小東西從該男子耳朵飛出掉在地上，監考老師立即走過去查看，發現是一個微型無線耳機，耳機內還傳來一個女人說話的聲音。

監考老師當即判斷該考生有作弊嫌疑，並報告組考方常德人事考試院考點負責人，隨即將該考生帶離考場。在對其進行人身檢查時，發現這名考生腰帶內還隱藏有一個白色的無線接收器，與此同時考點負責人安排其他監考老師仔細巡查，又在另幾個考場發現有考生攜帶同樣的作弊設備。

這是一起有組織的考試作弊案，常德市人事考試院打電話報案。常德市公安局治安支隊迅速成立專案組展開行動，追查作弊設備來源，同時請無線電監測人員配合偵測無線信號來源。辦案民警對作弊考生詢問，有一名考生頂不住壓力交代其作弊設備來源於常德某教育諮詢公司；民警於考點附近一茶樓內抓獲正在操作無線發射器的犯罪嫌疑人唐女。

專案組民警趕到該教育諮詢公司進行搜查，現場查獲大量該公司涉嫌組織考試作弊的物證、書證，同時還搜查到大量偽造的行政機關、企事業單位公章。經連夜審查，民警掌握了該公司董事長楊某、股東朱某婷、唐某英及部分員工組織40多名考生進行考試作弊的確鑿證據。

經調查涉嫌作弊考生30多人，除常德本地外，還涉及浙江、廣東、廣西、湖南長沙、益陽、郴州、岳陽、婁底、懷化等多個省、市。犯罪嫌疑人楊某與林某合謀，組織考生報名，以「考試保過」為噱頭，吸引考生通過該兩家公司報考二級建造師考試，並向每名考生收取2至4萬元人民幣不等的費用。

(旺報 )