立委爆：葉俊榮也犯了管案「程序瑕疵」

2018年07月18日 12:53 旺報 簡立欣

葉俊榮於105年6月22日院務會議係「請假」，遭爆未完成借調程序。

新任教育部長葉俊榮有意將台大校長人事案導向重啟遴選，果然引爆千堆雪！國民黨立委柯志恩18日臉書以〈葉部長的鬍子刮乾淨了嗎？〉為題，大爆葉俊榮前年520就任內政部長時，一樣也是僅由校長批准、並未完成合乎規定的「借調程序」，還曾在民國65年7月加入國民黨。臉書全文如下：

葉部長對管中閔案的態度，從上任前的「不再糾結」到「遴選案有瑕疵」、給台大三條路可走，今又傳出府方想從台大遴選委員會下手，以「重啟遴選」推翻今年一月的遴選結果。

「拔管」勢力所謂的「遴選程序有瑕疵」，是指管中閔去年6月未獲台大發函同意前即出任獨董，以此認定「違法兼職」。但實際上，學校教師兼職循校內程序辦理，由於要經系院審查會議通過再送校長核准，此一程序冗長，因此慣例學校皆同意追溯兼職起聘日生效。換言之，「先上車後補票」在台大及各大學係屬通例，出身台大的葉俊榮教授應心知肚明。事實上他自己於前年520就任內政部長時，一樣也是僅由校長批准、並未完成合乎規定的「借調程序」（請參證據一、二），若真要挑剔，葉也犯了他所謂管案中的「程序瑕疵」。

同樣是程序瑕疵，管中閔不可以，為何葉俊榮可以？希望葉部長要展開柔性拔管第二部曲前，公開回答大家對您的疑問！自己的鬍子刮乾淨了沒？

有趣的是，有位同年同月同日生的「葉俊榮」於民國65年7月也曾加入國民黨，若真是黨齡資深的前輩，真要向他好好請益，當年他在調查台大哲學事件時所倡言大學自主的精神，而今安在？

證據一（葉俊榮於105年6月22日院務會議係「請假」、未完成借調程序）

法律學院 104-2 學期第 3 次院務會議記錄

會議時間：105 年 6 月 22 日（星期三）下午 3 時 30 分 請 假：陳志龍教授、葉俊榮教授、顏厥安教授、

http://www.law.ntu.edu.tw/images/%E9%99%A2%E5%8B%99%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84/104-2-3%E9%99%A2%E5%8B%99%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%84.pdf

證據二（葉俊榮於105年9月21日院務會議才改為「借調」）

法律學院 105-1 學期第 1 次院務會議記錄

借 調：葉俊榮教授、蔡宗珍教授

http://www.law.ntu.edu.tw/images/%E9%99%A2%E5%8B%99%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84/105-1-1%E9%99%A2%E5%8B%99%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%84-105%209%2021.pdf

(旺報 )