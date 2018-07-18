中國製降血壓藥6年前就含致癌物 台灣跟用一年

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冰島藥廠阿特維斯（Actavis）委託中國浙江華海製藥公司所生產的高血壓治療藥品原料藥valsartan（纈沙坦），七月初才遭驗出含有「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），對人類有致癌風險，最新調查結果指出，該血壓藥原料或於6年前就已出現致癌物。食藥署初步調查指出，國內在2017年時核准通過該原料藥，至於共製成哪些藥物及藥量，尚待調查。

《路透》報導，歐洲藥品管理局（EMA）17日指出，針對中國浙江華海藥廠的製程進行調查，發現藥廠在2012年改變該原料藥的生產程序，推測或因而出現具致癌風險的副產品。EMA進而比對該藥廠透過常規製程生產的纈沙坦，從中並未發現致癌物質，初步證實從浙江華海藥廠2012年改變生產程序後，該藥品即含有致癌雜質的可能性相當大。

食藥署藥品組組長林意筑表示，根據初步了解，浙江華海藥廠2012年為了優化製成，變更溶劑，但因而產生了未預期的不純物，而歐盟在2016年核准了該項變更申請，而台灣則在2017年申請變更，也就是說，台灣恐使用該藥品原料已有一年的時間。

林意筑強調，藥品原料核准後不一定會馬上進來台灣，且經過廠商製成藥劑也需要時間，因此影響時間應該不到一年，但已立即和廠商聯絡，確認2017年變更後的原料藥，共製成哪些藥劑以及數量。

而食藥署也統計，從月初開始回收含valsartan（纈沙坦）的藥品，下架截至昨天104萬顆，預計一個月內藥收回完畢。

根據統計，2017年健保給付的所有含纈沙坦（valsartan）成分藥品中，這6款藥品使用量約占3%，約有960萬顆被吃下肚，但是否其中都是2017年後才製成的，仍有待進一步調查。

(中時 )

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