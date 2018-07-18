離島立委聯合爭取 醫療專機將駐地備勤

2018年07月18日 13:18 中時 鄭舲

金門立委楊鎮浯、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜今共同舉行記者會，宣布緊急醫療救護專機將在7月底正式駐地備勤，預計8月初在松山機場舉行啟動儀式。3位離島立委指出，經過一年多的爭取，透過前後任政府通力合作協助，不分藍綠完成醫療專機駐地案，將帶給離島居民更完整的醫療保障。

楊鎮浯表示，醫療是離島的重中之重，除了在地醫療需要不斷精進深化，不可避免的一環就是為離島病患爭取緊急後送的時間。現行機制下是由空勤總隊扮演支援角色，但從發出需求、核定、備機起飛到離島飛回，歷時通常4到5小時，醫療黃金時機就被耽誤了。從2016年第9屆立委就職後，3位離島立委不斷爭取醫療專機駐地，過程雖歷經許多艱辛，在各單位協助下終於有好的結果，爭取到10年40億的特別預算。

民航局指出，交通部傾全力協助航空公司完成5階段認證，順利的話下週就能完成認證，本月底航空公司就能取得交通部的許可證。至於在地棚廠問題，3個離島的棚廠位置大概都已經確定，廠商也積極進行興建作業，很快就能完成興建。

衛福部則表示，離島醫療政策還是以在地醫療為主、空中安全後送為輔，對於在地醫療的人力、設備、設施等問題，衛福部有十大行動方案，針對離島在地醫療缺口實際精進。而這次空中轉診後送跟過去有3大不同，第一是航空器標準、人力訓練都強調「安全後送」，且是雙向進行，有時是病患不動、醫療團隊動；第二是駐地直接後送，時效倍增；第三是三合一加值功能，除了緊急後送外還有病危返鄉及交通運輸，離島的健康差距可以因為駐地案更加精進。

(中時 )