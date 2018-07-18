更生少年職涯初體驗 邀企業提供職訓機會

2018年07月18日 13:35 中時 李宜秦

青年們都很投入參與活動。 圖／中華民國更生少年關懷協會提供

中華民國更生少年關懷協會今開辦「職涯初體驗」活動，邀請10家友善企業參與並提供就業和訓練機會，會後再提出具體協助青少年的訓練方式。協會指出許多更生少年因學歷不足或缺乏技能而無所適從，最後甚至再次犯罪，因此舉辦多場職業課程講座，希望透過直接的認識與體驗，幫助少年們找到合適的人生方向，解決青年失業問題。

協會主任陳彥君指出社會給司法少年太多標籤，唯有給予這些少年更多機會與包容，才可能良性循環，她說「任何勞工都有潛在風險，相反的這些少年缺點明確，只要找到解決、接納方式，就是很棒的員工」。

台北少年觀護所輔導科科長張家菁表示在認識協會子機構616少年夢工廠後，才瞭解後追服務對於離開觀護所少年的重要性。透過協會幫助少年技能培訓、媒合工作，不僅降低產業缺工問題，也給司法少年一個獨立自主的機會。

協會去年協助了10名少年、少女職訓，職訓時間長達一年，目標是一年內考取中餐、飲料、服務員等的丙級證照，今年順利讓6名少年少女成為咖啡廳正職員工，讓這些少年、少女們獨立自主。

協會辦理「金融職人講座」、「美食攝影達人」、「寵物美容師」、「美甲達人」、「造型汽球達人」、「木工職人體驗活動」等課程，今日木工師傅將職業現場搬到活動上，其中參與活動的少年阿翰坦言最初做起來頻遇困難，他說「雖然學習過程辛苦但很有成就感」。

陳彥君表示希望能有更多企業一起投入這個活動，只要一家企業為更生少年們提供一個職缺，就會有更多名少年受惠。活動邀請到的友善企業也提出以「師徒制」作為青少年的訓練方式，不僅可以訓練他們學習一技之長，也能有人給他們一個照應。

(中時 )