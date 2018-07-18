舊家電與資訊產品回收 還可做愛心

2018年07月18日 13:09 中時 廖德修

生活中的舊家電和資訊產品將有更多元便捷的回收管道，環保署結合量販店、便利商店、3C電子連鎖業、品牌業者、處理業等多家企業，今舉行「電子廢棄物多元回收計畫推廣記者會」。除了建立更多元便捷的回收管道，回收利潤還可幫助失親兒福利基金會做公益，堪稱一舉兩得。

環保署長李應元表示，全國販賣四機（電視機、洗衣機、電冰箱及冷暖氣機）業者，本來就應依規定在民眾買新機時，免費回收同品項同數量廢四機。這次環保署特別與民間洽談廢資訊物品擴大回收工作，他並主張把「廢棄品」改成「舊品」，因為回收後都可再利用，資源循環生生不息，達到零廢棄目標。

環保署說，包括宏碁、大同、燦坤、全國電子、統一超商、全家、愛買、家樂福等企業，將以透過回收品項的增加、購物抵扣金、獎勵金大回饋、舊換新等活動，提供多種的優惠或回收服務，替民眾創造更方便、簡單的回收管道。

以宏碁為例，為了支持聯合國永續發展指標，今年7月起串連旗下24家服務中心、燦坤288家門市和失親兒福利基金會14個服務中心，全台共計326個據點進行跨管道回收。民眾將乾電池和不限品牌的平板電腦、筆記型電腦送到上述據點回收，經專業處理後會成為製造新品的材料，形成資源永續循環。

目前公告列管的家電類包含電視機、電冰箱、洗衣機、冷暖氣機及電風扇；資訊類包含電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、顯示器、印表機及鍵盤。據統計，透過社區民眾、回收商、回收基金及地方清潔隊參與，2017年回收處理量已達13.7萬噸，回收率達61.57%，已超過歐盟成員國德國2014年的回收率（42.9%）。

李應元提醒民眾，家中若有閒置的家電或資訊物品勿隨意棄置，妥善回收除了促成資源循環外，透過電子廢棄物多元回收計畫，民眾還能獲得參與計畫的企業所提供的回饋獎勵。

此外，環保署資源回收管理基金管理會成立屆滿20週年，為展現全民共同致力於資源回收的成果，在7月31日至8月25日於花博公園流行館辦理「循環再生回收基金20年特展」。

(中時 )