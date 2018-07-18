舊家電與資訊產品回收 還可做愛心

環保署與多家廠商合作，擴大舊電器與資訊產品的回收管道，前排右4為環保署長李應元。（圖／環保署提供）

友善列印
中時

生活中的舊家電和資訊產品將有更多元便捷的回收管道，環保署結合量販店、便利商店、3C電子連鎖業、品牌業者、處理業等多家企業，今舉行「電子廢棄物多元回收計畫推廣記者會」。除了建立更多元便捷的回收管道，回收利潤還可幫助失親兒福利基金會做公益，堪稱一舉兩得。

環保署長李應元表示，全國販賣四機（電視機、洗衣機、電冰箱及冷暖氣機）業者，本來就應依規定在民眾買新機時，免費回收同品項同數量廢四機。這次環保署特別與民間洽談廢資訊物品擴大回收工作，他並主張把「廢棄品」改成「舊品」，因為回收後都可再利用，資源循環生生不息，達到零廢棄目標。

環保署說，包括宏碁、大同、燦坤、全國電子、統一超商、全家、愛買、家樂福等企業，將以透過回收品項的增加、購物抵扣金、獎勵金大回饋、舊換新等活動，提供多種的優惠或回收服務，替民眾創造更方便、簡單的回收管道。

以宏碁為例，為了支持聯合國永續發展指標，今年7月起串連旗下24家服務中心、燦坤288家門市和失親兒福利基金會14個服務中心，全台共計326個據點進行跨管道回收。民眾將乾電池和不限品牌的平板電腦、筆記型電腦送到上述據點回收，經專業處理後會成為製造新品的材料，形成資源永續循環。

目前公告列管的家電類包含電視機、電冰箱、洗衣機、冷暖氣機及電風扇；資訊類包含電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、顯示器、印表機及鍵盤。據統計，透過社區民眾、回收商、回收基金及地方清潔隊參與，2017年回收處理量已達13.7萬噸，回收率達61.57%，已超過歐盟成員國德國2014年的回收率（42.9%）。

李應元提醒民眾，家中若有閒置的家電或資訊物品勿隨意棄置，妥善回收除了促成資源循環外，透過電子廢棄物多元回收計畫，民眾還能獲得參與計畫的企業所提供的回饋獎勵。

此外，環保署資源回收管理基金管理會成立屆滿20週年，為展現全民共同致力於資源回收的成果，在7月31日至8月25日於花博公園流行館辦理「循環再生回收基金20年特展」。

(中時 )

更生少年職涯初體驗 邀企業提供… 台船最大離岸風電駁船開工　明年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。