農田種電被追稅？雲林縣府：一般農田種電會被課稅

一般農地種電不再是「大補帖」，農民可能面臨被課徵地價稅、綜所稅。（周麗蘭攝）

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中央政府大力推動綠能建設，農地種電成為風潮，但背後隱藏的稅賦問題卻未說明，早年租地給綠能業者發電的農民，最近嚐到追稅後果。雲林縣府表示，在一般農地（非不利農業經營地區）設置再生能源設施，確實可能會被課地價稅及綜所稅。

四、五年前屏東縣大力推廣種電經濟，一度成為農業縣的轉型指標，但最近農民反應收到地價稅、土地增值稅單感到後悔。雲林縣府近年也大力推廣綠能，農民也躍躍欲試。

雲林縣農業處解釋，雖然都是農田「種電」，但法規上分為兩類，一是不利耕作區種電稱為「綠能」，免課稅；二是在一般農地設置再生能源設施，稱為「太陽能光電」，會被課稅。

農業處表示，一般農地若要架設太陽能供電設施，必須通過「非都市土地使用管制條例」的容許使用審查，通過後必須繳納農地變更使用回饋金，因土地已不做農業使用，農地會被徵地價稅，若農地移轉也會被課增土地值稅。

農業處指出，雲林縣嚴格把關一般農地申請種電的案件，特定農業區完全禁止之萬，在合理性、必要性、不可替代性考量下准駁，近年幾乎沒有核准過任何不是不利農業耕作區的種電案。

屏東農民收到地價稅單、土地增值稅單而感到後悔租地給光電業者種電，雲林縣府分析，另一個隱憂是農民的租賃所得，可能會被國稅局計入綜合所得，而被課綜所稅。

(中時 )

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