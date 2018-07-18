台船最大離岸風電駁船開工　明年4月完工交船

2018年07月18日 13:07 中時 張穎齊

台灣國際造船公司專為台灣離岸風電工程量身打造的140公尺大型駁船，今（18）日在台船基隆港舉行開工典禮，現場貴賓雲集。（張穎齊攝）

台灣國際造船公司專為台灣離岸風電工程量身打造的140公尺大型駁船，今（18）日在台船基隆港開工，預計明年4月完工交船，5月1日加入營運。（張穎齊攝）

台灣國際造船公司專為台灣離岸風電工程量身打造的140公尺大型駁船，今（18）日在台船基隆港開工，預計明年4月完工交船，5月1日加入營運。（張穎齊攝）

台灣國際造船公司專為台灣離岸風電工程量身打造的140公尺大型駁船，今（18）日在台船基隆港舉行開工典禮，現場貴賓雲集。（張穎齊攝）

台灣國際造船公司專為台灣離岸風電工程量身打造的140公尺大型駁船，今（18）日在台船基隆港舉行開工典禮，台船董事長鄭文隆指出，這將是全台最大的駁船，可符合基隆、高雄、台中、台北港等大潮差港口的裝卸要求，且可裝載3座、總重4000噸的離岸風電機組，預計明年4月完工交船，5月1日加入營運。

鄭文隆表示，為了進軍風電海工市場，同時落實本土化政策，台船建造140公尺、船寬41公尺、船深8公尺、總載重量達2萬3000噸的大型駁船，且裝貨甲板承載強度可達每平方公尺20噸；還可一次載運3座大型離岸風電機組，每座重1200噸、高度80公尺，長寬高分別為30、30、80公尺，總重達4000噸。

「這艘絕對是全台最大的駁船！」鄭文隆說，這艘船完全符合台灣港口現況而設計，配有壓載水系統，可符合基隆、高雄、台中、台北港等大潮差港口的裝卸要求，其中連潮差達6公尺的台中港都可以進行24小時裝卸貨，同時也是未來離岸風力發電很大的利器。

他並指出，這艘駁船可載運整套600萬千瓦的離岸變電站設備，包括3500噸水下桁架基礎、3400噸變電站本體及300噸的鋼樁4支，將為台灣離岸封店的海事工程立下新的里程碑，明年4月可完工交船，5月1日加入營運，配合投入風場的運送服務，同時呼籲「明年要興建的工廠，現在就可以來登記了！」

此外，台船除了在離岸風電投入生產，且為配合國艦國造政策，4月也取得新型兩棲船塢運輸艦建造案標案，近期亦獲得海巡署15艘100噸級巡防救難艇的建造採購案。

「這對地方是件好事，可提供就業機會！」基隆市長林右昌表示，近期很多造船廠因經營虧損而倒閉，但台船卻能「關關難過關關過」，加上政府大力投資風電，推動大型駁船工程，這對未來風電發展及未來營利都是很大的助力。

(中時 )