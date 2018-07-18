湖北武漢台灣周 胡志強「一江兩和」引共鳴

湖北．武漢台灣周登場，推惠台62條及海峽兩岸產業合作區(王雅芬／攝)

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現任中共湖北省委書記、省人大常委會主任蔣超良與中國國民黨前副主席、台灣旺旺中時媒體集團副董事長相見歡。（王雅芬／攝）

「第十五屆湖北．武漢台灣周」今（18）日上午在武漢市東湖賓館國際會議中心舉行開幕式，湖北省委書記蔣超良致詞時表示，湖北省推出「湖北省惠台62條」，在投資、經商、教育、人員往來等方面，打造更符合台商台胞的環境。湖北也建立大陸中部首個「海峽兩岸產業合作區」，盼協助大陸台商產業轉型升級。

湖北近年成為台商投資的重鎮，目前有2,700多家台資企業，投資總額逾200億美元，其中武漢有台企1,131家，投資額83億美元。黃石、仙桃、宜昌等城市亦聚集不少台資企業。

自2004年開始，連續舉辦十五屆的「湖北．武漢台灣周」已成為鄂台交流的綜合性平台。昨日的開幕式除了湖北省委書記蔣超良，還有湖北省省長王曉東、武漢市代市長周先旺、大陸海協會會長張志軍、旺旺中時媒體集團副董事長胡志強等重要貴賓出席。

蔣超良在開幕式致詞表示，近年台商、台青來湖北投資創業的情況增強，為深化鄂台兩地交流合作，湖北在大陸國台辦於今年2月底推出「31條惠台措施」的基礎上，近期推出了「湖北省惠台62條」，範圍涵蓋產業、財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等領域。

在推動經濟合作方面，「湖北省惠台62條」就加快台企向湖北產業轉移、推動台企轉型升級提出25條具體措施，並在加大資金扶持、鼓勵技術創新、做好融資擔保，以及公平參與政府採購等方面做出具體安排。

另外，蔣超良指出，本屆台灣周期間，湖北省獲批成為大陸第三個、中部地區首個「海峽兩岸產業合作區」，率先在大陸中部打造台企參與「一帶一路」和長江經濟帶建設的重要平台和轉型升級的示範區。

前國台辦主任、大陸海協會會長張志軍也表示，湖北省成立「海峽兩岸產業合作區」，除了鼓勵台商往大陸中西部廣闊地區發展，當前大陸經濟正處於轉型期，台商可趁勢把握大陸擴大對外開放、鼓勵綠色環保、發展高階製造等機遇，調整企業發展策略。

旺旺中時媒體集團副董事長胡志強指出，湖北與台灣產業有諸多互補之處，近年湖北省大力採購台灣農產品，本屆台灣周亦下設「台灣水果周」活動，相信鄂台兩地未來在農業領域可有更多合作機會。

(中時 )

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