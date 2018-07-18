高鐵旅運人次突破4億9千萬 加碼再送免費車票

2018年07月18日 13:36 中時 王思慧

台灣高鐵旅運人次即將突破五億大關，正式進入倒數階段。高鐵公司自第4億9千9百萬人次旅客開始，頒發每第10萬人次旅客「加碼獎」。第1位幸運旅客已順利產生，得獎者是住在桃園的邱小姐，可獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張；高鐵旅運截至昨（17）日止，累計售票張數已達4億9,906萬4,325人次，預估7月下旬，第5億幸運兒即將誕生。

為歡慶旅運突破第五億人次並感謝旅客支持，台灣高鐵公司今日更宣布，「拍照打卡大募集」活動中獎名額由原本50位再加碼至100位，總計有150位幸運旅客，將可獲得標準車廂車票2張。

高鐵公司表示，即日起，高鐵公司將於「跨越五億 美好生活」活動網站公布得獎者購票資訊，歡迎旅客仔細核對並儘速與高鐵公司聯絡。第4億9千9百萬人次旅客的購票時間為7月17日，664車次，由桃園開往台北的列車，透過手機購票，票號2906201982249。未來每第「10萬名」旅次旅客產生時，也將即時於活動網站公布相關購票資訊。高鐵公司請近期購票的旅客務必保留票根、以便兌獎。

台灣高鐵邀請旅客即日起至7月31日止，在任一高鐵車站均可參加「拍照打卡大募集」活動，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」並標註#台灣高鐵#跨越五億美好生活#lookingforyou，設定為公開分享，即有機會抽中標準車廂車票2張。中獎名單將於活動結束後公布於活動網站。

台灣高鐵「頭獎」第5億位幸運旅客，可獲得全年不限區間、無限搭乘之高鐵自由座紀念年票；第5億人次的前2位及後2位旅客，則可獲得「二獎」，不限路線「高鐵假期雙人遊」，獎品內容包括高鐵商務車廂來回車票及高鐵假期住宿體驗。持定期票、回數票的旅客如獲獎，高鐵公司將另派專人聯絡。

(中時 )