加速老米格21替換 羅馬尼亞增購5架F-16戰機

2018年07月18日 13:41 中時電子報 李靖棠

據羅馬尼亞內幕新聞網（Romania-insider）報導，羅馬尼亞國防部日前宣布，將向葡萄牙額外採購5架F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），同時也計畫購買36架新款戰機，雖然型號種類尚未公布，但很可能仿效鄰居前例，向以色列、美國或希臘購買。這也是繼上週羅馬尼亞空軍現役米格21戰機（Mikoyan MiG-21）墜毀、釀成2名飛官殉職後，該國軍方新的加速替換方案。

事實上，羅馬尼亞先前花費約6.28億歐元（約224.9億台幣）的費用、向葡萄牙採購12架F-16戰機，作為替換麾下老舊的現役米格21戰機，並請原廠的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，對戰機進行升級與延長壽命的工程，藉此符合北約（NATO）的戰力規定；同時一併協助訓練該國飛行員。

葡萄牙空軍現役的F-16戰機。（圖/葡萄牙國防部）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

雖然還未公布，但從羅馬尼亞國防部長費福（Mihai Fifor）的談話中，卻可找出蛛絲馬跡，無論從價格、耐用度或後勤補給判斷，另外36架的選項、應該還是F-16戰機。

(中時電子報)