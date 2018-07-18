傳猥褻事件 康橋幼兒園發聲明： 積極處理從未避不見面

康橋幼兒園發出聲明

友善列印
中時

康橋幼兒園傳出6歲女童遭同學連續猥褻，家長指控校方態度強硬，處置不妥善事件，今（18）日康橋幼兒園發出聲明說明事件原委。

有關近日媒體報導本園女童疑似遭同班男童不當碰觸身體乙事，本園提出聲明如下：

本園於今年6月26日接到女童家長反映，稱女童於今年4月間午休時，遭到同班男童不當碰觸身體。本園聯繫男童家長，家長詢問男童後，男童表示並無觸摸女童私密處之行為。因本件事實不明，在女童家長要求下，由本園安排雙方家長於7月2日進行會談。7月3日本園發出致雙方家長信函，表明將對適齡幼童進行兩性議題與安全教育，融入主題教學活動中，並對幼兒進行適時輔導。7月3日下午，女童母親由一名不明男子陪同，進入本園興師問罪。該名男子口氣激動且肢體動作較大，讓本園負責接待之同仁心生畏懼，安全受到威脅。

從今年4月至6月25日間，女童家長從未以聯絡簿或口頭方式向本園反映女童曾遭同班男童不當碰觸身體。這段期間女童上學情緒都是穩定的，與該男童及其他同學之相處均十分融洽，6月23日女童家長及女童亦快樂的參加本園畢業典禮，並未出現任何異樣。6月26日本園接到女童家長反映後，除安排雙方家長見面外，亦對適齡幼童進行相關教育及輔導，並依法向主管機關進行通報。本園近日積極聯繫女童母親到園進行會談，都聯繫不上，並無女童家長指述避不見面之情事。近日女童家長不斷向新北市教育局及媒體投訴，因媒體報導內容與事實不符，本園特提出此聲明，以正視聽。

幼兒園幼童都是法律上之無行為能力人，也不適用性別平等教育法之規定。學齡前3~6歲幼童處於性器期，對性別是好奇的。姑且不論該男童是否有不當碰觸女童之行為，本園認為從幼兒教育之觀點，應以教育及輔導的角度，告訴幼童正確之性別觀念，而不是對幼童貼上「猥褻」或「性騷擾」的標籤，或將幼童當成犯人看待，因為這對幼童未來成長是一種無法彌補的傷害。

本事件發生後，本園均積極面對處理，並聯繫女童家長到園會談。然女童家長一再以不實內容訴諸媒體，對本園及男童進行輿論公審，這對幼兒身心發展實無助益。

(中時 )

警察也傻眼？2警與運將聊天 竟遭… 澳潛水員泰國救援有外交豁免 要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。