農地種電規定多如牛毛　農民申請種電宜三思

2018年07月18日 14:03 中時 周麗蘭

雲林縣全縣8萬1000多公頃農地中，1219公頃被農委會畫定不利農業經營區，農民若租給太陽能光電業者發電，可免徵田賦（即地價稅）。但縣府人員提醒，農民與業者訂定租賃契約，雖土地不會被課地價稅，但可能會被課所得稅。

雲縣府表示，在維護農地農用原則下，盡量不開放一般農地申請種電，把種電區域鎖定在1219公頃的綠能專區（即不利農業經營區），但太陽能板覆蓋農地面積最大值70％。

另外數年前雲林縣曾推動「光電畜禽舍」專案，亦即在雞舍、豬舍、牛舍、鴨寮等畜禽場設置太陽能發電設施，也免課地價稅，但設備底下仍必須有畜養禽畜的事實，才能算符合農牧用地規定。

至於溫網室申請架設太陽能光電設施案件，與光電畜禽舍一樣，必須遵守農地農用規範，溫網室農作生產量必須達近三年平均產量的七成。

1219公頃周邊的麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉，因鄰近不利耕作區，若一般農地獲核准種電，將不課徵回饋金，但仍會被課地價稅。

至於一般農地申請施作「再生能源發電設施」，根據《非都市土地使用管制規則》規定，農牧用地申請再生能源設施，每一筆申請案，最多只能核准搭設660平方公尺（約200坪）設施。

畜禽舍申請屋頂設置太陽能板，舍內需有飼養事實，才可免徵地價稅。

(中時 )