深澳案新北市府提訴願 李應元：尊重

新北市政府將對深澳電廠提起訴願，環保署長李應元表示尊重。（圖／環保署提供）

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引起爭議的深澳電廠環差案，新北市政府18日宣布將提起訴願和行政訴訟。環保署長李應元表示，訴願是《行政程序法》的一個救濟手段，也是《環評法》中規定的程序，代表的是國家的民主制度，他能理解新北市政府是為了讓環境更好，因此尊重他們的決定。

環保署環評大會在3月14日審查深澳燃煤電廠環差案，副署長詹順貴投下關鍵的一票表決通過，引起社會上諸多批判。當地居民自救會日前已向行政院提起訴願，新北市府今天也召開記者會，宣布將啟動包括訴願、行政訴訟等所有法律途徑，阻擋深澳電廠興建。

李應元今天參加舊電器與3C資訊產品回收記者會後說，環評案的結論，利害關係人如有意見時本來就可提訴願。訴願後若還有意見，則可透過司法體系提行政訴訟，過去也有許多像中科三期等訴願、訴訟的案例，甚至還推翻環評結論，因此尊重新北市府的決定。

李應元強調，環評過程都很嚴謹，台灣環評不是被外界認為太過嚴格嗎，因此不致有太寬鬆的問題。既然居民和新北市府都提訴願，那麼再檢視一次亦無妨。

至於深澳煤電廠的空汙問題，李應元回應，新電廠將使用的超超臨界機組，日本等很多先進國家都在用。且新竹到台北的台灣產業鏈，包含台積電等重要廠商，即使從全世界的眼光來看也是不可或缺，要支撐這些產業必須有穩定的電力。其實深澳電廠本身是一件環差案，就汙染程度而言，已比原先通過的環評案減少約7成。

(中時 )

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