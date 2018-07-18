大埔張藥房原地重建 蔡英文：台灣社會重要里程碑

2018年07月18日 14:03 工商 崔慈悌

爭議近8年的苗栗大埔徵地案，在多方協調後，原「張藥房」今天舉行原地重建動工儀式，蔡英文總統表示，對台灣而言，這是很重要的里程碑，也顯示社會要進步、要改革，確實是一大工程。

2013年7月18日張藥房在無預警情況下被強制拆除，引發大埔農民強烈抗爭，經中央與地方多方協調，原「張藥房」爭取到原地重建，今天舉行動工儀式，儘管蔡英文另有行程但仍抽空前往苗栗縣竹南鎮，探視張藥房老闆張森文的遺孀彭秀春，並至張藥房原址，關心重建情形。

蔡英文表示，在路途中，她看了內政部為了張藥房重建案所召開會議的所有相關資料，內政部前部長葉俊榮在任內非常積極處理這個案子，才能讓這個案子順利成功。

她說，對台灣而言，這是很重要的里程碑，在台灣社會發展的過程中，發生這個案子，就表示這些價值正面臨重新思考。過程中雖有衝突，但整個社會也重新省思，張藥房的重建是經社會檢視後價值的再出發，也是台灣社會進步很重要的里程碑。

蔡英文強調，社會價值與理想要不斷往前走，但因為層層的法規、官僚，要往前走就會遭遇困難。從行政院長、內政部長、營建署長，經政府層層的努力，最後張藥房才得以重建，顯示社會要進步、要改革，確實是一大工程。

她也感謝葉俊榮在內政部長任內的辛苦，也代表社會向彭秀春這一段時間所受的委屈，表示抱歉之意。最後，蔡英文也致贈由新北市昌平國小美術老師黃子於用樂高積木所製作的張藥房拆除前原貌模型給彭秀春，並聽取黃老師解說製作的概念及所傳達台灣社會價值重建的訊息。

(工商 )