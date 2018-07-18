澳潛水員泰國救援有外交豁免 要是在台灣？律師：等著被告！

2018年07月18日 14:04 中時電子報 張達智

澳洲廣播公司（ABC）報導，2名澳洲潛水員協助救援受困泰國睡美人洞的少年足球隊成員，兩人在救援行動前就取得外交豁免權，即使任務出錯，他們也免受起訴。律師林智群表示，如果這發生在台灣，小孩死了，搜救人員等著被告吧！

泰國少年足球隊師生13人，受困泰國北部清萊省睡美人洞長達18天，皇家泰國海豹突擊隊和國際洞穴潛水專家合作，在高風險且為期3天的行動中成功救出他們。澳洲籍麻醉師哈里斯（Richard Harris）和潛水夥伴查林（Craig Challen）都是洞穴潛水專家，兩人在這次救援扮演要角。

澳洲廣播公司報導，澳洲和泰國當局在兩人參與救援之前進行談判，協議賦予外交豁免權給他們，若救援任務出了任何差錯，豁免權將保護兩人免受起訴。

律師林智群在指出，這如果發生在台灣，會有2種狀況：

1.搜救人員死亡，

具備公務員身分的話一定有撫卹金，志工義工的話，請自求多福。

2.小孩救出來，大家感謝你；小孩死亡，搜救人員你就死定了，等著被告吧你！而政府礙於小孩家屬壓力，也不會出面挺搜救人員的。

林智群感嘆表示，「這是一個『有功應該，打破要賠』的概念！我們真的是功德台灣啊！」。

(中時電子報)