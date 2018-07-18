利用蘇-57先進技術 俄要升級蘇-35戰機

俄羅斯蘇-35戰機的資料照。（俄羅斯衛星網）

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中時電子報

俄羅斯在訂購12架蘇-57，印度退出合作案後，宣佈不會量產這款新型隱形戰機。

據《下個大未來》（Next Big Future）網報導，俄方將把蘇-57的隱形技術和其他先進技術應用來升級蘇-35戰機。

分析指出，俄羅斯雖然曾派蘇-57戰機飛敘利亞出任務，但它除了有發動機問題外，隱形性能也不好。

而據《商業內幕》網先前報導，英國智庫「皇家三軍研究所」（Royal United Services Institute, RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）指出，蘇-57造價約4,000萬美元（約12億台幣），雖然還不到F-35價格的一半，但卻遠比其他戰機昂貴。

布朗克指出，俄羅斯宣佈不量產蘇-57，已多少承認，在打造可行的5代戰機上輸了。他說，反正蘇-57根本就不算貨真價實的隱形，與其花那麼多錢來打造它，還不如把錢拿來為大批較舊型的戰機裝配先進雷達與飛彈。

《下個大未來》網指出，蘇-57的前5架原型戰機都有嚴重的結構問題，發動機出現故障，駕駛艙的玻璃窗也有問題。原本印度說好要共同為新機提供研發資金，不過後來因發動機不可靠，雷達性能不到位，而隱形功能也不如理想，因此決定退出合作計畫。

而《外交家》（The Diplomat）雜誌網先前報導，蘇-35應用了許多原本開發給第5代戰機的裝備，因此俄羅斯軍方稱它為「第4代++」，也就是頂尖第4代戰機。

分析指出，如果蘇-35也像蘇-57般，開發適型彈艙和V型垂尾，並增加隱形性能，那蘇-35或許真能成為不錯的第5代戰機替代方案。

(中時電子報)

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文章來源：Russia cancels stealth Su-57 but will make improved Su-35

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