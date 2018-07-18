新竹馬偕戒檳有成 戒檳率高達90％

2018年07月18日 14:24 中時 徐養齡

口腔癌病變。（徐養齡翻攝）

台灣有不少民眾菸、酒、檳榔樣樣來，被稱為「香檳酒」，主要族群往往是打拼工作、支持家計經濟的青壯年男性，在壯年之際罹患口腔癌或鼻咽癌，也有不少成癮者反映「檳榔最難戒」，新竹馬偕醫院為此開辦戒檳班，近3年學員減檳率達23％、戒檳率更高達90％，成效卓越。

新竹1名男子從15歲開始吃檳榔，一吃20多年，到37歲時發現脖子有腫塊，就醫後確診是鼻咽癌，且癌細胞已轉移到頸部，獲悉後悔不當初，新竹馬偕戒檳班護理師即時介入，教導他正確保健的衛教觀念，剛完成電療的他正積極配合化療，目前已完全不碰檳榔了。

行政院主計總處統計，18歲以上人口平均1年消費6.5公斤的檳榔，而嚼食者多為男性，統計也顯示，口腔癌發生率10年來增加了31.4％，是近10年男性癌症中，發生和死亡增加情形最快者，堪稱現代男性殺手。

「嚼檳榔是口腔癌發生的主因之一。」新竹馬偕癌症中心主任暨放射腫瘤科主任邱世哲指出，不論是檳榔籽（菁仔）或包好的檳榔嚼塊，都屬「一級致癌物」，致癌部位主要在口腔、咽喉及食道。

鑒此，新竹馬偕配合國民健康署檳榔危害防制政策，開辦「新竹馬偕戒檳班」，由癌症中心客製化設計教材，輔導學員積極面對戒檳，班級師資包括放射腫瘤科醫師、牙科及口腔外科醫師、個案管理師及護理師。

戒檳班採一對一授課模式，起初協助訂立自我目標，宣導檳榔危害、自我檢查、口腔保健、拒絕技巧等衛教宣導，相關人員也會定期打電話，或到學員家追踨問候，另牙科及口腔外科醫師也會提供洗牙服務及口腔篩檢，行動不便的學員護理師則會至病房衛教，讓學員們成功減檳、戒檳。

新竹馬偕戒檳班即日起至12月底持續開課，隨報隨上，可電洽（03）516-6868轉分機6206，或到該院福音樓2樓癌症資源中心進一步了解或報名。

(中時 )