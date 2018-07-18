越南吹「水果韓流」 進口南韓葡萄＆梨倍增

2018年07月18日 14:25 中時 王嘉源

據南韓《中央日報》中文網18日報導，在韓流消費旺盛的越南，南韓產的梨子出口增加144％，帶動今年上半年南韓農產品出口額創下歷史最高紀錄。南韓農林畜產食品部17日消息稱，今年上半年南韓農產品出口額為35.52億美元（約新台幣1086億元），同比增加7.9％。

這一數字創造了南韓半年農產品出口額的歷史最高紀錄，增長速度遠超南韓的整體出口增長率（6.6％）。 其中，南韓對東協十國的農產品出口額共計6.67億美元，同比增加11.2％，新鮮農產品增長率更是高達48.7％。對越農產品出口的增長率尤高，除了梨之外，葡萄（112％）和草莓（66％）的對越出口額也大幅增加。

南韓農林部出口振興科科長金珉旭（音）表示，「在新南方中心國家越南，南韓水果被視為一種人氣送禮佳品」。在越南備受歡迎的足球主教練朴恆緒擔任南韓農食品宣傳大使後，在上月舉行的河內K-food出口座談會上，僅南韓杯裝炒年糕這一種商品就簽下了1000萬美元以上的合同。

《中央日報》指出，南韓農產品對大陸出口也有所增加。今年上半年南韓農產品在陸銷售額4.92億美元，同比增長13.4％，其中人參類（52.3％）、柚子茶（36.5％）的增長勢頭尤其顯著。整支人參產品的在陸售罄，需求也出現大幅增加，這主要是因為香港經濟復甦帶動紅參產品銷量大漲。

金珉旭說，「從本月開始，我們對華出口將享受最惠國關稅待遇，預計柚子茶、飲料等的出口將會持續增加」。柚子茶的關稅將從原來的18.7％下降到12％。

由於人參類產品（39.7％）、梨（51.7％）和草莓（14.8％）等產品的出口與農戶經濟密切相關，這些產品出口增加對於提升農戶收入也將起到積極作用。據南韓農村經濟研究院表示，從出口增加對農戶收入增加的貢獻度來看，人參的貢獻度最高，為18％，梨為8.5％，草莓為4.7％，排在其後。

(中時 )