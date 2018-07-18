設局毆打性侵14歲少女 6女5男今移送

警方將涉嫌性侵少女的22歲男子等11人移送新北地檢署。（譚宇哲攝）

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警方將涉嫌性侵少女的22歲男子等11人移送新北地檢署。（譚宇哲攝）
少女遭閨密好友強押至蘆洲區的河堤霸凌。（譚宇哲翻攝）

新北市14歲少女小芳（化名）日前疑似因疏遠4名閨密好友引發對方不滿，15日凌晨竟遭對方夥同共11名男女強押至蘆洲區的河堤圍毆，最後更被帶往觀音山區的公廁內，慘遭22歲男子性侵，警方17日凌晨接獲報案後陸續將6女5男通知到案，今天中午將11人依傷害、妨害自由、妨害性自主罪嫌移送新北地檢署。

警方調查，4名閨密是小芳的學姐，平日時常帶著小芳出遊吃飯，不料日前小芳疑似有意疏遠，拒絕閨密的出遊邀約，勾起4人怒火，嗆聲要小芳償還過去出遊吃飯的花費共6000元。

15日凌晨0時許，4名閨密帶著8名友人到小芳住處樓下，藉口要一起去吃飯將小芳騙下樓，隨即將小芳強押到蘆洲區成蘆橋下河堤，輪流叫罵、呼巴掌霸凌，最後再將其帶到五股觀音山上的公廁，任由其中一名閨密的22歲堂哥性侵得逞。

身心受挫的小芳事後向黃姓乾姐哭訴，17日在乾姐陪同下到醫院驗傷並報案，黃姓乾姐氣得將對方惡行PO上臉書。

警方表示，17日凌晨接獲被害少女報案後，陸續通知到6女5男報案，其中5人未成年，除了尚未到案的1名成年男子，到案11人今天中午12時許依傷害、妨害自由、妨害性自主罪嫌移送新北地檢署。

(中時 )

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