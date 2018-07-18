台中》球評許維智要選中市議員 找紀政、林仲秋站台

2018年07月18日 14:17 中時 張妍溱

紀政指出，許維智充滿熱血，相信他以運動家精神為民服務，絕對是一個很棒的民意代表。（張妍溱攝）

許維智主張「北屯好球帶」，鐵路高架化後其高架橋下空間應好好利用規劃各式小型球場。（張妍溱攝）

資深球評、台中市北屯區無黨籍市議員擬參選人許維智18日於洲際棒球場舉行參選記者會，邀「飛躍羚羊」紀政、前中華職棒傳奇球星林仲秋等人站台，大家高舉運動員精神大旗加油打氣；許維智表示，若當選將以運動家精神為民眾謀福利。

「藍、綠惡鬥人民看膩了！」許維智說，撇開藍、綠，以「理性的力量」站出來，政治是眾人關心的事，素人也可以站出來為民喉舌。他認為市議會不該僅藍、綠2黨，應有「理性席次」是站人民的立場而非政黨立場，訴求以理性的力量改變議會生態。

許維智指出，他父母居住在北屯區大坑口、對地方有感情；並主張「北屯好球帶」，鐵路高架化後其高架橋下空間應好好利用規劃各式小型球場，設置簡易比賽及練習球場，讓民眾走路或搭捷運就可運動。

紀政指出，許維智本身是運動員出身、又是專業職棒球評，充滿熱血，相信他以運動家精神為民服務，絕對是一個很棒的民意代表。林仲秋表肯定，希望選民支持讓許維智當選。

社區不老球隊及金龍棒球隊、網球選手謝淑薇父母、體育界人士都前往為許維智加油打氣，活動現場人氣爆棚最後以開球儀式，擊出「北屯Home run！」為許維智參選打出漂亮的一擊。

(中時 )