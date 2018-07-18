中市路平提前達標 文心路平前進建國路

2018年07月18日 14:24 中時 盧金足

台中市府從2015年1月12日起執行的「4年500公里」路平專案計畫，已在今年5月2日提前9個月達標500公里！市府持續推動捷運綠線文心路路平工程，G14、G15、G16站體施工圍籬6月底完成退縮，經交通局協調施工界面後，建設局展開南區建國北路至烏日區建國路路平夜間施工，預計7月26日完工，而文心路整體汰管、人行道、路平三合一工程將於8月底完成。

建設局長黃玉霖表示，烏日區建國路、南區建國北路是台鐵台中站連接高鐵台中站重要的通勤及通學道路，但經多年累積車輛輾壓，以及捷運綠線施工影響，路況老化龜裂。

去年9月，建設局在建國路、建國北路捷運綠線非站體區車道先進行路平，隨著G14、G15、G16外部站體完工，並於上個月底撤除圍籬，在交通局協調施工界面後，建設局接著施做站體區附近路平工程，總長度約1.35公里、寬約20公尺，經費約1560萬元。

市府考量文心路為重要通行道路且車流量大，建國路週遭捷運站體外部路平工程進行夜間施工，採單向車道封閉，雙向通行進行調撥車道，減少對用路人的衝擊。

黃玉霖指出，台中市文心捷運綠線路平工程，分段分區依街廓施作，文心路從公益路至大墩七街、昌平路至崇德路的街廓於4月底及5月中旬陸續完成路平。

此外，人行道工程部份，目前台灣大道北段、從北屯路文心路口，以及台灣大道至建國北路，還有各捷運站體街廓段及松竹路人行道都在施工中。

市府強調，「4年500公里」路平專案計畫，提前9個月達標500公里，截至今年7月中旬為止，路平總公里數完成540.44公里主要道路路平，6公尺以下鄰里巷道路平也完成120.37公里，未來將持續努力做好路平，讓市民享有更高品質的道路環境。

(中時 )