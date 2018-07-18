夯露營 消基會檢出帳篷9成標示不完整

2018年07月18日 15:09 中時 李宜秦

消基會提醒消費者務必選購廠商資料標示明確的產品，以免買到「保固孤兒」。（圖為標示完整的帳棚） 圖／李宜秦攝

中華民國露營協會統計，台灣露營人口已超過200萬人，全台露營區也超過1500處。消基會於各大商店購入10件「露營帳棚」，檢測後發現其「品質項目」全數符合規定，但高達九成「中文標記」不符規定。

消基會對10件露營帳棚依據國家標準，進行「斷裂強度」、「防水性」、「抗穿刺性」等項目檢測，結果顯示全數通過測驗。另外依據「商品標示法」查核各項帳篷的中文標示，發現有9件商品的標示不完整。

標示不完整的不符合情形包括「未標示原始製造商資訊」、「未標示商品原產地」、「主要成分或材料未以中文標示」、「未標示淨重、容量、數量或度量」、「未標示製造日期」。經濟部中部辦公室已於7月6日轉請縣市政府依法請製造商改善，屆期不改正者，將處以3萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

消基會除呼籲廠商遵守商品標示法規定，同時提醒消費者選購時要注意帳棚是否貼有中文標示，尤其注意是否附有廠商電話、地址等資料，避免事後保固問題找不到廠商負責。

消基會董事長游開雄建議政府應要求製造商標示該項帳棚所適合的場域，否則若消費者使用適合熱帶氣候露營的帳棚至寒冷氣候的場域露營，可能會發生問題。游開雄提及此次檢測選購的帳棚價差極大，差了將近5、6倍，但都符合國家規定，因此他說「買帳棚不需要崇尚昂貴」。

消基會另外提醒，消費者應視容納人數、搭建簡易性、露營天候等需求狀況，選擇合適的露營帳棚，建議選擇透氣、防風、防水、遮陽的產品，較適合台灣的天氣。

消基會副檢驗長麥富德提醒消費者要露營時，務必注意露營場域的合法性問題，切勿在危險區域，如山坡地等處露營，否則可能發生意外。

(中時 )