遭爆大群館20年從未繳房屋稅 侯友宜澄清：一切合法

2018年07月18日 14:48 中時 宋原彰

國民黨新北市長參選人侯友宜18日出席由新北市各區農漁會成員組成的後援會，對於蘇貞昌表示將以百倍速度加快新北市都更，他認為目前都更速度已是蘇老市長時期的兩倍，絕不可能比以前慢；台北市議員簡舒培先前提出文大宿舍大群館20年從未繳過房屋稅，他則澄清，一切合法，都有繳稅。

由新北市各區農漁會組成的侯友宜後援會在18日成立，侯友宜特別出席感謝支持，並表示從小就在家幫忙務農，深刻了解農民辛苦，在新北市服務7年多，始終帶著農民往前走，將從提供補助下手，鼓勵年輕人回家鄉務農，也會對整個農產品的供應鏈都會給予協助。

提及漁業，侯友宜認為新北市近30個漁港要開始轉型，漁獲好的可以升級，其餘則利用改變水質、環境等方式，轉型作為觀光休閒漁港，或是露天游泳池和釣蝦場，也可以發展成觀光遊艇休閒產業，集結喜歡在海洋從事休閒活動的民眾，打造遊艇碼頭。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌先前表示，要以百倍速度來都更新北市67萬戶老宅，侯友宜認為，現在都更速度已是以往的兩倍，不可能比以前慢。另外根據新北市府的資料，蘇貞昌擔任市長期間，受理都更案件僅12件，完成程序有9件，但至民國100年以來，新北市府已受理232件都更案，完成程序有56件。

台北市議員簡舒培先前指出，文化大學學生宿舍大群館有5層樓，因設99個門牌，採單一門牌計算方式，因此免繳房屋稅，大群館共有829戶免徵房屋稅，相當不合理。對此，侯友宜表示，又昱公司一切合法繳稅，對於相關細節，則不願多談。

(中時 )