收斂了？挨批衣櫃很奢侈 梅根改低調優雅治裝

2018年07月18日 14:47 中時電子報 蔡萱

梅根與哈利受到曼德拉孫女的歡迎。(圖/美聯社)

Harry and Meghan at London’s Southbank pic.twitter.com/N0ecqhcuAb — Rebecca English (@RE_DailyMail) July 17, 2018

英國薩森克斯公爵夫人梅根嫁入王室後，每次出席公眾活動都以亮麗新裝現身，但卻挨轟才嫁進皇室短短2個月，就在16套服裝上花了15.5萬英鎊（約新台幣630萬元）的奢華治裝費，比嫂嫂凱特一年的治裝費還要多。梅根也在近日出席活動時，改以價格稍微親民一點的衣著亮相，似乎想要一改只穿國際精品品牌的趨勢，依然展現出亮眼優雅公爵夫人風範，成為全場焦點。

梅根17日偕丈夫哈利王子現身伊莉莎白女王大廳，參觀南非前總統、人權鬥士曼德拉百歲冥誕的展覽，並由曼德拉孫女斯瓦蒂（Zamaswazi Dlamini-Mandela）親自歡迎。

她以一改過去幾場活動奢侈精品上身，身穿一席稍微低調一點的加拿大品牌House Of Nonie 2018春夏季的裸粉色雙排釦無袖風衣洋裝，價值820美元（約新台幣25,000元），同時搭配價值950美元的Mulberry裸粉同色系手拿包，以及要價665美元的Dior的尖頭裸色高跟鞋。

梅根在婚後偏愛裸粉系17日也同色系現身。(圖/美聯社)

梅根的Dior尖頭裸色高跟鞋也要價665美金。(圖/美聯社)

Their Royal Highnesses hear a performance from the Ubunye Choir, which is made up of people from the South African diaspora. pic.twitter.com/BwcEC1gN36 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 17, 2018

梅根此次整套服裝要價將近3000美元，但已經比她過去幾周密集出席公開活動的服裝便宜一點，更低調一些。更有媒體指出，梅根此次的House Of Nonie洋裝是她在婚前自己拋腰包購買的。

梅根前幾周密集出席公開活動，每次出現都以國際精品品牌的新衣亮相，雖然都成為現場的嬌點，但是卻也引發她由王室支出的治裝費過於高昂的爭議，甚至比嫂嫂劍橋公爵夫人凱特去年一整年的治裝費還高，英國媒體更是預估梅根如果繼續這樣花錢，一年可花上100萬鎊（約新台幣4040萬元）。

梅根將頭髮挽起並配戴加拿大頂級珠寶品牌Birks的耳環。(圖/路透)

梅根打扮近日稍微低調，似乎在避開衣著奢侈的爭議。(圖/路透)

其實梅根在婚前並非是套套都是如此奢華，過去作為演員的她私下常穿著平價服飾現身，甚至在與哈利王子訂婚後，於1月曾穿英國平價服飾M&S的氣球袖毛衣出席活動。梅根也果真是名副其實的熱銷王，該件上衣在售罄後，於在近日重新上架，價值僅15英鎊（約新台幣600元）。

1.皇家賽馬會（Royal Ascot）

法國時裝品牌Givenchy訂製白色襯衫蕾絲不規則洋裝 £4200（約新台幣17萬元）

法國時裝品牌Givenchy黑色手拿包 £1390（約新台幣5.6萬元）

加拿大頂級珠寶品牌Birks的耳環 £1350（約新台幣5.4萬元）

英國貿商Philip Treacy帽子 £1950（約新台幣7.8萬元）

法國時裝品牌Givenchy黑色尖頭高跟鞋 £500（約新台幣2萬元）

法國時裝品牌Givenchy黑色腰帶£340 （約新台幣1.3萬元）

2.哈利堂妹婚禮

多明尼加知名時尚設計師Oscar de la Renta的雞尾酒洋裝 £3922（約新台幣16萬元）

英國平價品牌 M&S的網紗帽 £29.50（約新台幣1,200元）

美國品牌Carolina Herrera的手拿包 £410（約新台幣1.6萬元）

加拿大頂級珠寶品牌Birks的耳環 £1350（約新台幣5.4萬元）

義大利新銳品牌Aquazzura的高跟鞋 £470（約新台幣1.9萬元）

3.英國皇家空軍百周年紀念活動

法國奢侈品牌Dior深藍色雙色調船型領A字型洋裝 £2000（約新台幣8萬元）

法國奢侈品牌Dior粉裸色尖頭高跟鞋 £520（約新台幣2.1萬元）

法國奢侈品牌Dior深藍色手拿包 £1200（約新台幣4.8萬元）

英國傳奇貿商Stephen Jones深藍色網紗狀禮帽 £300（約新台幣1.2萬元）

(中時電子報)