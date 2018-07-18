陪伴老人正夯 小朋友照顧爺奶快樂過暑假

2018年07月18日 14:58 中時 王文吉

社區小朋友與長輩一同讀報，阿嬤老花眼看不清楚，孩童還會幫忙認字。（王文吉攝）

社區小朋友與長輩分工合作，將瓠瓜削皮後刨成絲。（王文吉攝）

學堂長輩與社區小朋友一童享用飯後水果。（王文吉攝）

台中市第一間多功能日間托老中心「豐原長青元氣學堂」，由彭婉如基金會承辦，除了日間托老，更對外推廣銀髮生活支持服務及社區活動，日前規劃「元氣大家庭夏令營」，讓社區內國小三到六年級的小朋友，有3天與長輩相處，一同上課，實現社區大家庭照顧的理想。

營隊過程中，小朋友細心牽著阿公、阿嬤的手，看看長輩們有什麼需求。玩賓果遊戲時，小朋友擔心九宮格太小、字太淺，阿嬤看不清楚，主動再次將數字描深。第一天活動結束，小朋友準備回家時，還會張望尋找自己陪伴的阿嬤，要和阿嬤說聲再見。

住在學堂旁巷弄內的家長李文琪表示，小朋友很好奇裡面在做什麼，鄰居阿嬤來學堂上課後，變得很開心。學堂辦夏令營，讓小朋友也過來學習如何跟長輩相處，小朋友回去後就說「今天好好玩，上課怎麼只有3天！」

在基金會擔任家管人員的阿月說，基金會辦活動，特地帶小朋友跨學區來參與。小朋友回家很開心也很興奮，今天一早來也是先找自己要照顧的阿嬤，課程有安排家事小幫手，學習摺衣的技巧，希望可以讓小朋友學會摺衣，也了解媽媽工作的辛苦。

彭婉如基金會組長林玉萍說，這次學堂第一次辦夏令營，特別請之前基金會培訓的課後照顧師資組成的台北市優質保育公益協會，南下過來幫忙。小朋友不是蜻蜓點水般的訪問，而是實際地與長輩一同吃，一同生活。近距離相處，更能知道長輩相處的訣竅，會提醒小朋友要有禮貌，多打招呼，跟長輩慢慢講話等等。

(中時 )