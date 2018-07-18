9成民意不挺酒駕官 朱學恒：執政黨有甚麼好抱怨民調低？

2018年07月18日 14:55 中時電子報 張達智

行政院發言人Kolas Yotaka還沒正式上任，就被爆出4年前曾因酒駕遭逮，判刑2個月，法官還在判決書中斥責她無視酒駕的危險性，直指不可取。Kolas Yotaka大方認錯，政院也沒追究，她週一順利上任。

不過Yahoo奇摩新聞17日對此發起民調，詢問網友認為「酒駕者」適不適合當政務官？結果逾9成網友傾向認為不適合。「宅神」朱學恒諷刺表示，當9成民意覺得不行的時候，為什麼執政黨硬要幹，這樣還有甚麼好抱怨自己民調低呢？

Yahoo奇摩新聞17日推出民調「您認為酒駕者適不適合當政務官」，共有超過5500位網友參與投票。

第一題：您認為酒駕者適不適合當政務官？有79.2%的網友認為非常不適合，11.4%的網友認為不太適合，3.2%的網友認為還算適合，3.6%的網友認為適合。整體而言，傾向認為不適任的網友超過9成。

第二題：您認為酒駕者適不適合當民意代表？有78.4%的網友認為非常不適合，12.9%的網友認為不太適合，3.6%的網友認為還算適合，3.3%的網友認為適合，同樣有超過9成的網友，傾向認為不適任。

網友也回應朱學恒的留言表示「民進黨從來沒抱怨民調低阿，他只是不相信民調這麼低」、「功德院長:民調從來沒有低過，只是它不高」、「千杯 千杯 再千杯啦! 乾啦 乾啦!!!!」。

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(中時電子報)