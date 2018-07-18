斯里蘭卡義診 慈濟醫師為病患解20年痛苦

2018年07月18日 14:59 中時 廖德修

大林慈院張群明醫師非常感恩新加坡先遣團隊，把開刀房所有可以帶的設備都帶來，連手術房內的冷氣、遮陽設備都準備得很完善。（圖／慈濟基金會提供）

斯里蘭卡舉辦大型義診，共有超過4100人次獲得實質的醫療援助，藥劑師認真且歡喜地處理醫師處方。（圖／慈濟基金會提供）

新加坡人醫會林麗芬中醫師經常跪在地上為病人做治療，並仔細問病人的感受，讓患者安心。（圖／慈濟基金會提供）

22歲的加維尼（拿麥克風者）是一名攝影師，2004年南亞海嘯發生時他才8歲。為了感恩慈濟在家鄉援建大愛村、中學，加維尼放下工作來投入義診志工。（圖／慈濟基金會提供）

等候看診時間，志工帶動祈禱、手語，愛的交流不因國家、語言不同而影響。（圖／慈濟基金會提供）

由慈濟醫院、國際慈濟人醫會及慈濟志工組成的158人醫療團隊，7月13到15日在斯里蘭卡舉辦義診。3日義診共有超過4100人次獲得實質的醫療援助，其中有20年痼疾的病患，在這次義診獲得開刀、施藥的治療。

2004年底的南亞海嘯發生後，慈濟基金會在斯里蘭卡提供慈善、醫療服務，也發現偏鄉醫療資源不足。此次大型義診地點在斯里蘭卡西部的卡魯塔拉（Kalutara）區巴都拉里亞社區醫院（Baduraliya Divisional Hospital），當地居民以茶園、橡膠園的勞工為主，收入低加上交通不便，當地人求診困難。

7月13日到15日，由花蓮、台北、台中、大林、玉里慈院的醫師、護理師、藥劑師，與新加坡、台灣國際慈濟人醫會組成的醫療團隊，提供外科、內科、眼科、牙科、中醫科的大型義診。

先遣團隊場佈時，巴都拉里亞社區醫院醫護人員跟著一起打掃醫院，在此任職14年的護理長阿露妮（Aruni）表示，這是當地首次有團體來義診；此次義診能輔助醫院的人力不足，嘉惠更多病患，所以每位員工都很歡喜能盡一分力。

7月13日一早，義診現場已大排長龍，許多是徒步一個多小時才抵達。當地以辛哈拉文為主要語言，義診現場有可倫坡大學、KDU國防軍事護理學院的醫護科系學生擔任翻譯。護理學院四年級的珊度妮表示，不僅學習到醫療知識，也感受到醫護人員視病如親又謙卑的精神，期許自己未來也能讓病人安心、信任。

當地人民因貧困，許多要立刻動手術的問題卻延誤治療，或是缺乏正確的醫療知識。此次義診外科求診共217人次。67歲的曼尼平（S Munipeme）背後的肌肉瘤直徑約10公分，20年來無法平躺睡覺。醫師為他切除肌肉瘤，曼尼平非常感恩終於可以好好睡一覺了。

59歲的比瑪斯里（T.Premasiri）腳上傷口已伴隨20年，招惹蒼蠅也疼痛不已，由於沒有穿鞋導致傷口惡化。醫師立即診療、開藥，並囑咐穿鞋保護傷口，志工也準備一雙拖鞋，讓比瑪斯里不再赤腳走路。

民眾脫鞋、彎著身體走進診間看診，最後合十感謝、微笑滿足地離去。台中慈院傅進華醫師感動地表示，要珍惜自己的幸福好好為大眾來付出，結合更多人的力量，才能讓眾生的苦難減少。

當地民眾多以勞力維生，中醫部協助治療民眾身體的疼痛，其中一位自行停藥的高血壓患者血壓過高，服藥後仍在200mmHg左右，醫護人員將他帶到中醫部診療，由台中慈院鄭宜哲醫師利用針灸讓病患降壓。

卡魯塔拉區域衛生服務總監拉納雅克醫師（Dr. Udaya Issac Rathnayake）曾到台灣參加國際慈濟人醫年會，非常支持這次義診；義診結束後表示：「沒有言語可以表達出我對你們的感謝。這幾天看到大家對鄉民無私的付出，我在你們身上學習了許多，也更了解佛教與慈濟的精神。」

慈濟基金會表示，國際慈濟人醫會（TIMA）以「醫病、醫人、醫心」為宗旨，2017年在台灣舉辦533場義診，為超過4萬4千人次施醫施藥。國際慈濟人醫會平時關懷居住地貧苦患者，國際間有需求配合前往，讓想回饋社會的醫護人員能貢獻所長、將愛心延伸到需要的地方。

(中時 )