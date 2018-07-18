樹擋警示牌？騎士超速44次 收到罰單喊冤

交大逕舉組發現違規時間多為深夜，均有啟動閃光照相，李男應清楚有所警惕。(劉宥廷翻攝)

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交通局早於多年前，就在該測速桿前3公尺處，設立黃色方形警示牌，面積幾乎與人一樣大小，告知用路人「易肇事路段，請減速慢行」。(劉宥廷翻攝)

李男騎車因限速50公里警示牌遭樹遮擋，自去年8月至今年7月，連續被測速照相桿拍44次違規照片，憤而投訴喊冤，但警方調查該騎士時速超過60公里，測速照相桿前3公尺處也設有「易肇事路段請減速慢行」警示牌，至於樹葉遮牌時間難釐清，警方難有撤罰空間，違規者可採提行政訴訟。

李男從事餐飲業，上班途經鼓山三路、青峰街口，未注意自己超速遭拍照開罰，又因搬離戶籍地而未接過罰單，直到今年6月底，鄰居告知有郵件，不料全是紅單；李男統計自去年8月至今年7月，被同一支測速照相桿拍了44次超速違規，面臨5萬2800元罰款，他驚覺限速和警示牌都被樹遮，便向交通大隊陳情。

交大逕舉組發現違規時間多為深夜，均有啟動閃光照相，李男應清楚有所警惕，且交通局早於多年前，就在該測速桿前3公尺處，設立黃色方形警示牌，面積幾乎與人一樣大小，告知用路人「易肇事路段，請減速慢行」。

交大表示，本處測照設備警告牌面今年1月1日起更換三角形新型「警52」相機圖示警告牌面，不過，李男最後違規日期是今年6月7日，6月25日申訴，李男違規在前，事後才至告示牌地點拍照舉證，期間適逢雨季樹木增長迅速，以致樹葉是否遮掩警告牌面時間點難以釐清。

交大說，測速照相桿前10公尺內，確實設有「易肇事路段請減速慢行」告示牌，汽機車輛理應減速，故無法撤銷44次交通違規；李男若認為警方舉發不合程序，可向監理單位訴願，或向法院提起行政訴訟，警方表示尊重。

(中時 )

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