別再叫我「速食店」！麥當勞2.0旗艦餐廳變潮了

2018年07月18日 14:59 工商 姚舜

全新開幕的麥當勞昆有店，Alphabet輕工業風店裝，用餐空間時尚現代，顛覆一般人過去的「速食店」印象。（圖／台灣麥當勞）

麥當勞台北昆明餐廳改裝後今(18)日開幕，宣告全新的台灣麥當勞2.0服務正式啟動。（圖／台灣麥當勞）

.位在西門町昆明街全台第一家Alphabet design的麥當勞2.0旗艦餐廳，偶木質原色搭配黃、黑的簡約色調，呈現「潮餐廳」風格。（圖／台灣麥當勞）

台灣麥當勞新增「款待大使」負責外場服務，提供更貼心便利的顧客體驗。（圖／台灣麥當勞）

.麥當勞台北昆 明店換裝改版後，預料將成時尚打卡新地標。（圖／台灣麥當勞）

麥當勞「Signature極選系列」美食漢堡自即日起成為常態商品，首度主推頂級「蕈菇安格斯黑牛堡」。（圖／台灣麥當勞）

麥當勞變身「潮餐廳」了！台灣麥當勞今（18)日稍早在台北流行次文化發源地西門町的昆明店，正式公開最新導入以100% Alphabet 輕工業風改裝後的「2.0旗艦版」全新店型，並宣告台灣麥當勞即日起進入EOFT（Experience of the Future ）新時代。經過「拉皮整骨、洗心革面」麥當勞昆明店，設計時尚、採光明亮，已完全顛覆過去「速食店」（Fast Food）給人的刻板印象，時髦、亮麗、洋溢著「潮感」，在餐飲的業態光譜上朝「快速休閒主題餐廳」（Fast Casual Restaurant)的道路邁進，預料登場後很快就會成為網紅網美打卡新地標。

台灣麥當勞授權發展商和德昌企業董事長李昌霖表示，台灣麥當勞將藉由店裝、服務、產品與數位服務全面創新升級，提供顧客更食尚、貼心且便利的用餐體驗。台灣麥當勞總裁劉厚倫則表示，「2.0版麥當勞」將讓消費者更強烈地感受麥當勞的溫度、速度與感度，且「回味無窮」。

麥當勞台北昆明店成立於1984年，是麥當勞在台第二家門市，也是台灣麥當勞自有資產，當年是由知名建築師李祖原設計。為迎合新世代外食族用餐喜好並打造新體驗，和德昌不僅導入全球麥當勞系統中最新的Alphabet簡約風設計，更請到香港新銳設計師Nelson Chow為2.0版旗艦店型為空間創造視覺效果，同時更請到旅法設計師方國強，設計出五款全新麥當勞員工制服。這也是麥當勞自2010年後，8年來再次換裝。

目前麥當勞在台共有396家連鎖門市，台灣麥當勞整合行銷副總裁寇碧茹表示，未來3年內全台50%、將近180家麥當勞餐廳將陸續完成升級轉換。同時，除一般餐廳具備的數位支付、會員WIFI與美食級漢堡外，2.0 餐廳將導入數位自助點餐機、送餐到桌、增設外場款待大使等更貼心的服務。

今天正式「變臉」的麥當勞台北晶昆明店，是全台首家Alphabet輕工業風旗艦店型，新銳設計師Nelson Chow運用麥當勞經典元素字母M，以及漢堡的B、薯條的F、咖啡的C，讓新店有活潑、很Chic，並會讓新世代消費者感覺「這是屬於我們的店」，產生高度認同感。

除店裝煥然一新，台灣麥當勞與McCafe也推出「升級版新品」以加值消費者的用餐體驗。讓「漢堡控」感心的是，原本是季節限定的「Signature極選系列」，今天開始全面改為常態性商品，食客全年365天、在全台麥當勞都能享受高品質的美食級漢堡(Gourmet Burger)。此外，為回應市場的需求，麥當勞亦宣布，即日起首度將沙拉例入入主餐菜單，提供「凱撒脆雞沙拉」與「義式烤雞沙拉」兩款全新風味的的蔬食選擇，提供客人更多元的吃食選擇。

麥當勞照顧了輕食族的需要，也沒漠視甜點控的呼喚。所以今天也同時宣布在McCafe旗艦專櫃可以「用馬卡龍配咖啡」啦！

馬卡龍？是！就是馬卡龍，寇碧茹說，McCafe的咖啡豆全面升級後，到麥當勞享受香醇咖啡的人大幅增加，也帶動了下午時段的商機，「喝咖啡不能只是配薯條吧！」，所以McCafe決定增加糕點商品，自法國進口馬卡龍直送到McCafe，即日起先在台北昆明、台北舊宗、三重重陽等3家McCafe旗艦專櫃限店限量供應，7/25起則全台McCafe旗艦專櫃將全面供應法國直送馬卡龍，共有巧克力、覆盆子、開心果與香草四4口味。

在McCafe與馬卡龍「同場加映」的還有「小方蛋糕」，3款新蛋糕都可搭配咖啡，而配合新品上市，今（18）日起McCafe旗艦專櫃陸續推出「購買任一飲品搭配糕點，只要加價39元」的優惠，因為CP值頗高，所以日後「到McCafe喝下午茶」日後可能變成「平價奢華新食尚」。

「即日起…」、「即日起…」，台灣麥當勞今天舉辦的2.0旗艦店發表會記者會，不只是店裝店型自今天開始有了「新表情」，還有新制服、新漢堡、新甜點、新科技與新服務，這些加在一起的「新體驗」就叫EOFT（Experience of the Future ），通通都是：即日起！

(工商 )