警政署長新北頒「安居茶」 期勉行政中立查賄制暴

警政署長陳家欽18日至新北市警察局頒發「安居茶」，表揚有功單位。（王揚傑翻攝）

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警政署長陳家欽今（18）日上午參加新北市警察局局務會報，頒發「安居茶」來表揚9件近期破獲重大毒品、檢肅黑幫、街頭暴力及詐欺集團案件有功人員，並透過視訊勉勵警分局各級幹部，期許大家在查察賄選工作秉持行政中立，徹底淨化選風。

今年5月初，瑞芳分局查獲以假網路購物詐財手法，透過設在中國境內詐騙機房及台灣超商取款車手的兩岸詐騙集團，逮捕蔡姓主嫌等7名詐騙集團成員，初步清查有30餘民眾受害。而新北市刑大毒品查緝溯源中心透過層層追查毒品上游，本月17日在桃園市逮獲2名販毒集團成員，查扣3公斤安非他命及一粒眠、咖啡包毒品等重大案件，這次都在接受表揚的行列。

新北市警局表示，為使毒品犯罪無法在社區落地生根，透過高檢署及警政署共同推動「安居緝毒計畫」，從今年起所屬各警分局已經與超過3千名諮詢人員建立反毒情資通報網絡，針對接獲市民檢舉經常查獲毒品犯罪汽車旅館、KTV、日租套房等，列管清查995處，警方在社區大樓查獲毒品犯罪後，更透過里長及大樓管委會宣導緝毒成效，呼籲在地居民一同反毒，將防制毒品的觀念推廣到全民。另在處理街頭暴力滋事案件時，新北市更以升級版的快速打擊犯罪策略，立即集結大批快打警力到場進行壓制，更以超前部署、事後管制措施讓滋事分子警惕，大幅減少街頭暴力事件發生。

陳家欽表示，年底九合一地方公職人員選舉在即，警方肩負著維護治安及淨化選風的重責大任，各單位應秉持「行政中立、依法行政」原則，積極蒐報賄選及暴力情資，全面性查察賄選、防制暴力，使年底選舉順利圓滿完成。

(中時 )

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