日本實測冷氣開整天更省電？台電爆這招才厲害

2018年07月18日 16:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

炎夏溫度節節升高，家家戶戶多靠吹冷氣消暑，由於電費不便宜，坊間各種節能省電說法紛紛出爐。其中一招完全顛覆想像，日本實測發現，外出在一定時間內，冷氣開整天反而更省電。不過，台電發言人徐造華說，「避免密集開關冷氣」應該才是真正的絕招。

日本朝日電視台播出節目實測冷氣，觀察一天24小時開冷氣，會不會比較耗電，結果得到的意外答案，專家精算建議，如果出門、離家時間低於5小時27分，還是不要關冷氣比較好。

專家解釋，實測冷氣開機後前3分鐘最為費電，待20分鐘後，室內溫度下降到31-27度，然後溫度再降到26度，耗電量便趨於穩定，但如果外出後回家又重新起電，就會比較耗電。

不過，日本實測的說法，台電並不認同。蘋果日報報導，台電發言人徐造華強調，這是節目做實驗，如果再考慮冷氣機型種類、房間坪數大小、隔熱、西曬等狀況，答案未必如出一轍。他指出，「冷氣24小時不關更省電」的說法反而會誤導民眾。

徐造華重申，「冷氣開一整天用電量絕對會增加，電費自然會累加」，民眾想要省電，節能的變頻冷氣機型才是最佳選擇，他還提醒，冷氣機型噸數和房間大小是否匹配，才能節電省荷包。

有網友認為，日本節目使用變頻冷氣，才可能得出這樣的效果，若家裡仍使用非新式的分離式冷氣 人不在家裡還開著冷氣，就一定不會省電。

(中時電子報)