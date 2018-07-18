批三中案奉命起訴 馬英九：北檢為何不公布全部錄音檔

前總統馬英九（後）出席國民黨中常會，說明「三中案」。（劉宗龍攝）

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台北地檢署偵辦三中案，日前偵結全案，依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪、刑法背信等罪嫌，起訴馬英九前總統等人。馬英九稍早於國民黨中常會中親自說明出售過程，他重申「沒有賤賣、沒有對本黨不利也沒有對其他人不利」，馬也說「這到底有沒有政治力的介入？是不是奉命起訴？我相信人民的眼睛是雪亮的」。

馬英九強調，他可以負責任地跟常委報告，當年身為黨主席，絕對沒有賤賣黨產，每一個決定，都是基於當時對國民黨最有利的判斷，當時的中常會也都給予他最大的支持。並質疑，如今一個歷經過這麼嚴格檢驗的案子，卻在民進黨政府執政後重啟調查，並強行起訴，他必須說，「這到底有沒有政治力的介入？是不是奉命起訴？我相信人民的眼睛是雪亮的。」

馬英九說13年前的國民黨身為社團法人，依《廣電法》合法的交易現在卻被北檢用民進黨政府2016年執政後才立法的《不當黨產條例》起訴他出售「未來應依法還給國家的準國家資產」，這實在令人錯愕，難道13年前會預測到13年後會出現一個違憲的《不當黨產條例》嗎？

馬英九指出，當初特偵組認定中視股權沒有賤賣，就是依據每股淨值，且財務報表都會列出，特偵組簽結理由認為當年華夏持有中視股權總淨值約7億多，榮麗公司花了8億9250萬元購買，因此並無賤賣，以中視為例，將一家在當時年年賠錢的公司的股權以高於淨值的價格售出，算是賤賣嗎？買家取得這家虧損累累的公司，又有何暴利可圖？

馬英九表示，檢方查了好幾年，證明他沒有從國民黨黨產拿一毛錢進自己的口袋，也沒有收取任何買家的一毛錢，負責執行交易的張哲琛等人也都沒有收錢。三中交易的所得款項也都用於黨務及人事精簡，這一切都攤在陽光下。

馬英九提及，去年11月27日他被北檢偵訊14個半小時，稱查到中投前董事長張哲琛收了持有立榮公司的余建新放在水果禮盒內的500萬元現款，檢察官卻沒說張哲琛在發現後，立刻照相存證並將原件退還，且在起訴書中不但不肯定張哲琛的誠實，反而說張是「唯恐東窗事發」才退還禮物，反映本案檢察官辦案態度的偏頗。

馬英九也表示，北檢說他背信還預先準備六千萬元打官司，這是造謠抹黑。這六千萬是中投公司提撥給員工的「訴訟基金」，但中國國民黨主席並不在協助範圍內，所以這不是給他的錢，「我打官司也從來沒有跟國民黨拿過一毛錢，請問這跟我有什麼關係？」

「北檢和特定媒體一再聲稱的定罪證物，也就是上百片錄音光碟，其實就是無數次內部會議記錄錄音帶」。馬英九說，北檢公布的錄音和譯文都是斷章取義，只選擇性截取片面對他們有利的文字，自行延伸說故事，光碟不能推翻沒有賤賣黨產的事實，「北檢為什麼不敢公布全部的錄音檔和全部的譯文供外界檢驗？全部公布就可以證明我的清白。」

馬英九說他雖不好戰，但「面對奉命起訴我的北檢，一定全力迎戰！」馬也說，他對台灣的司法還是有信心，對法院的公正還是有期待，他更深信，多數民眾不會接受這種羅織罪名、政治起訴的手段。開庭審理時，當所有證據攤開來，就會證明我的清白。

(中時 )

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