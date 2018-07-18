台中花博倒數100天音樂會 神秘嘉賓將公開主題曲

2018年07月18日 15:09 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左三）表示，相信花博將讓世界驚艷、看見台灣的美好，也讓台中人擁有城市光榮感。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左三起）、新聞局長卓冠廷宣布22日下午3時在市民廣場舉辦花博倒數100天音樂會。（盧金足攝）

台中花博倒數100天音樂會，台中市府歌手韋禮安、家家超強卡司辦音樂會。（盧金足攝）

BIKE機踏車樂團今天在「花博倒數100天音樂會」活動記者會現場演出，展現創作與歌唱才華。（盧金足攝）

「美好的事，正在悄悄發生中！」台中市長林佳龍18日在「花博倒數100天音樂會」活動記者會表示，花博經3年多籌備，廣受各界期待，相信花博將讓世界驚艷、看見台灣的美好，也讓台中人擁有城市光榮感。這場市府以辦喜事的心情啟動花博倒數100天音樂會，當天還會公開花博主題曲，讓民眾提前感受花博熱鬧氛圍。

2018台中花博將於11月3日開幕，台中市政府為迎接花博，將於7月22日下午3時在市民廣場舉辦一場花博倒數100天音樂會，邀請韋禮安、家家等10組超強卡司演出，並於現場設花農文創市集，展示台中特色花卉及文創商品。

林佳龍今天在新聞局長卓冠廷、農業局長王俊傑、地政局長張治祥、觀光旅遊局長陳盛山、地政局副局長劉志能，及多名區長的陪同下，出席花博100、綻放未來「花博倒數100天音樂會」活動記者會。

此外，包括台中市議員邱素貞、陳淑華、李天生及江肇國等人均到場支持，立委洪慈庸、何欣純、盧秀燕等服務處代表也共襄盛舉；BIKE機踏車樂團團員現場演出，氣氛熱鬧。

林佳龍在石虎家族出場時表示，台中市在籌辦花博過程中，因發現保育類石虎進而調整活動場地，展場由一分為三，分別在豐原、后里與外埔；同時，為保存后里馬場的古蹟與歷史建物，再度修改相關規劃，市府團隊不眠不休打造這場盛會，要把台灣最好的花卉及園藝農業呈現給全世界。

除了市府，還有企業、志工共襄盛舉積極投入參與，期盼透過花博讓世界看見台灣，民眾也一起加入從自身的生活週遭參與花園城市的改造，讓城市美學不只在展覽區，也充分體現在各個角落，展現賞心悅目的美景，並邀請大家一同「聆聽花開的聲音」。

「市府以800萬參觀人次作為花博目標，甚至可能突破1000萬人次！」林佳龍說，相信花博可提升台中市在國際上的形象，同時也透過活動結合在地參與，不只為在地留下永續的展館，更培養市民對台中市的城市光榮感。

卓冠廷指出，7月22日是花博倒數100天，市府以音樂會的方式，呼應花博主題「聆聽花開的聲音」，這次邀請的歌手與樂團共同特點就是跟台中有非常濃厚的關係，有些樂團是長久深耕台中，有些歌手是從小在台中出生，有些歌手則是在台中念過書等，無論是家家、韋禮安、圖騰樂團等，除了與台中有親切的連結，更在金曲獎獲得榮耀。

神秘嘉賓與花博主題曲備受矚目，卓冠廷說，許多民眾期待揭曉花博宣傳大使，未來幾天就會公布，這名大使為花博創作一首主題曲，首次演出就是在7月22日活動現場當天，歡迎各界期待，會讓大家非常驚艷。

市府新聞局表示，音樂會應邀演出的卡司，有曾獲得金曲獎的韋禮安、入圍金曲獎最佳國語女歌手獎的家家、入圍金曲獎最佳新人獎的蛋堡、入圍金曲最佳樂團的圖騰樂團及廣受年輕人喜愛的Lulu(黃路梓茵)等，還有台中當地優質樂團BIKE機踏車樂團、929樂團、銀巴士樂團、一步樂團，以及花博吉祥物石虎家族全員出動，帶來精彩的花博開場舞。

當天除有音樂會，市民廣場也設置花農文創市集，包含台中文創商品、創意桌遊、風味飲品、手作糕餅甜點等。

其中，台中花農自產自銷的特色花卉和綠色植栽，更讓民眾可以和花農第一線接觸購買台中花卉，表達對在地產業的支持；花博宣傳影片的主角之一林將凱與廖秉鋐將參與市集活動。

新聞局指出，活動當天邀請民眾到市民廣場聽音樂，可向現場的花農購買台中在地花卉，拿著花朵合唱花博主題曲。

市府安排網路全程直播音樂會現場演出，直播平台包含2018台中花博官方臉書、民視Youtube頻道FTVLIVE以及民視四季線上影視-香蕉直擊台，讓全國民眾都有機會在線上一同參與台中花博倒數100天的精彩時刻。

(中時 )