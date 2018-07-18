防範一氧化碳中毒 台南市榮獲內政部評核全國乙組第1名

2018年07月18日 15:25 中時 曹婷婷

一氧化碳中毒事件頻傳，依據內政部消防署統計，截至今年6月底全國一氧化碳中毒已發生50件、奪走11人性命、造成153人受傷，探究原因，皆是安裝錯誤型熱水器所致。有鑑於此，台南市政府積極推動防範一氧化碳中毒措施及宣導，107年迄今一氧化碳生中毒案件掛零，於內政部「107年防範一氧化碳中毒執行計畫」專案考評成績，榮獲全國乙組第1名。

台南市政府消防局表示，配合內政部「一氧化碳預防季」活動，於去年12月到今年2月定為一氧化碳預防季，並將每年12月16日定為一氧化碳宣導日（依據碳之原子量12及氧之原子量16）。

消防局一系列防範一氧化碳中毒宣導活動，如台南傳統點心「椪餅」配合文創的創意宣導、台灣文學館演講廳辦理一氧化碳宣導季記者會暨說明會、台南市文化中心辦理一氧化碳宣導狀況劇、舞蹈快閃及死神生死令活動、新光三越影城短片宣導等，加深民眾對燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒危害認知。

今年年1月1日起至4月30日止，更針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換燃氣熱水器最高補助3000元，165戶踴躍申請。

此外，縣市合併以來，透過中央與市府的經費補助，總計完成2205戶具一氧化碳中毒潛勢住家申請補助，總金額約達600萬元，希望透過拋磚引玉，提醒民眾為了自家安全，使用燃氣熱水器除了要保持通風外，應正確安裝燃氣熱水器。

台南市政府消防局局長李明峯呼籲市民，一氧化碳中毒不分季節，一年四季皆要注意防範，使用燃氣熱水器時務必遵守「五要」原則，可降低一氧化碳中毒危險：要保持環境「通風」、要選擇合格「標示」、要使用正確「型式」、要注意安全「安裝」及注意平時「檢修」，若不確定家中熱水器是否有產生一氧化碳風險，可撥打119或當地消防分隊申請派員至居家訪視服務，協助排除居家環境一氧化碳中毒危險因子。

(中時 )