彰化》蔡總統讚魏明谷：彰化改變關鍵時刻最需要的人

2018年07月18日 15:29 中時 曾薏蘋

民進黨中執會舉行「一縣市、一政績、一故事」，今由彰化縣長魏明谷報告施政亮點；蔡英文總統聽取報告後大讚魏明谷，是青年勤政愛鄉土的代言人；並指對魏連任很有信心，「他是彰化正在改變關鍵時刻最需要的人」。

民進黨安排執政縣市施政亮點報告，今天舉行第二場，魏明谷以「綠能首都‧幸福彰化」為題報告人，並邀請社頭國小家長會長張朝棟、長照受惠者李美燕經驗分享。

身兼黨主席蔡英文總統指出，從兩位分享中感受到努力的縣長可以帶來縣民多大幸福感覺。今天請來魏明谷，把民進黨執政理念刻劃得很清楚，解決人民問題、照顧人民需求，這永遠是民進黨最關心的事情。

總統說，魏明谷是個純樸、腳踏實地、出身基層、關心弱勢的人，後面的這塊牌子是我們民進黨堅守不渝信念，相信魏明谷是青年勤政愛鄉土的代言人，長年以來彰化問題開始解決，彰化在改變中，彰化人過去不敢想的都在實現中。

總統表示，今天報告看到三個特色，讓彰化縣民感受彰化進步，一是魏明谷主政這幾年確實堅持作對的事情，不畏懼艱難挑戰，解決多年問題。鍋爐延展，八卦山禁採砂石決定貫徹，鹿港溪整治，每項問題要面臨長時間累積和系統性挑戰，做這些事情一定會得罪一些人，一步一腳印、用政策效力，讓彰化縣民感受到改變。

總統說，二是魏明谷確實善用資源，創造最大效益，真正改善人民生活，前幾天她去彰化的河東國小，實施綠能回饋金給國小這套重點措施後，學校收入一年一百萬。

總統表示，每個縣市都實施長照2.0，每個縣長都有自己實施的方式，彰化看到特別貼心特別針對縣民需求設計的長照2.0，看到覺得非常感動。

(中時 )