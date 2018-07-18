元智研發智慧急難救助APP 獲資料創新應用競賽金獎

2018年07月18日 15:37 旺報 李侑珊

元智大學大數據與數位匯流創新中心教授潘人豪，帶領資工系學生吳景澤、姜承佑、李泳誼、林子恆及資傳系學生黃怡軒，共同組成「WEGO團隊」，榮獲「2018資料創新應用競賽」社會經濟空間資料暨戶政應用組金獎，並獲得12萬元獎金殊榮。

元智大學「WEGO團隊」，串接內政部國土資訊系統社會經濟資料，開發急難救助人工智慧APP「WEGO」，作品功能包括給予使用者危險路段自動警訊，危險資料視覺化，AI自動語音偵測、P2P視訊串流緊急蒐證、呼救、救援導航等。作品榮獲內政部統計處及戶政司、交通部中央氣象局、交通部資訊中心、經濟部資訊中心共同舉辦的「2018資料創新應用競賽」社會經濟空間資料暨戶政應用組 金獎與12萬元獎金殊榮。

潘人豪表示，近年來台灣老齡化人口飆升，老年人的安全問題也逐漸成為社會關注重大議題之一。元智大學WEGO團隊希望可以讓老年人等弱勢群體有一個兼安全預警、事故偵測、智能救助於一體的APP，研發作品WEGO，將106與107年度A1與A2類交通事故資料、106與107年度犯罪資料代入演算法計算危險程度，並將資料運用色彩學進行動態視覺化，提供使用者最快速清晰地方式了解自己所在區域的危險因素、危險程度。

潘人豪說，團隊利用AI語音辨識、三軸感測技術與P2P串流視訊，在使用者發生緊急事件時自動偵測向警局和附近範圍內其他使用者發出求救。透過地理資訊整合警局、醫院分布位置資料和視訊通話搜證技術，為施救人員提供直觀幫助，以完成快速救援。

政府開放平台與國土資訊系統社會經濟資料服務平台，包含99至107年地區路段犯罪率、車禍率數據與醫院、警局位置數據等，如何將這些透過視覺化呈現為WEGO的第一亮點。而智能語音求救、摔倒偵測求救是WEGO的第二亮點。地理位置訊息的可視化處理，以及智能導航、P2P串流視訊蒐證為WEGO的第三亮點。產品未來還將1.加入擴增實境技術增強導航精確性和2.實現產品客製化，依據不同使用者定制不同的危險警報。

「WEGO團隊」計畫接下來，準備參加國際比賽以及產品的商業化審核，爭取更大榮譽與獎項。

(旺報 )