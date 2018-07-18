MLB》金鶯明星游擊手馬恰多可能交易至道奇

金鶯游擊手馬恰多據傳將被交易至道奇。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

被認為是731非讓渡球員交易大限前的頭號大魚、金鶯明星游擊手馬恰多（Manny Machado），18日在明星賽打了5局，也可能是他最後一次穿上金鶯的橘黑戰袍。根據多家外電報導，馬恰多交易至道奇「正在發生中」，非常可能成真。

馬恰多在明星賽受訪時，對於可能的交易案三緘其口，只被動回答如果這可能是他最後一次穿金鶯球衣，「希望我有報答了球隊的知遇之恩，他們給我機會上大聯盟，穿上這件制服是無上的榮譽，我也都全力以赴。」

馬恰多婉拒回答自己是否可能加入像道奇等隊伍，而金鶯下半季將從客場對藍鳥打起，他也不想去猜測自己需不需要前往多倫多。

「老實說，我不會去預期任何事情，不會去擔心，」馬恰多說：「如果發生了（交易），那就發生了。如果沒有，我就會在多倫多。」

作為731大限詢問度最高的球星之一，據傳有半打球隊對馬恰多有興趣，畢竟金鶯去年冬天就曾釋出願意交易馬恰多的消息，因為他們需要年輕有潛力的投手。而根據《紐約郵報》的推測，道奇最多可能送5名新秀給金鶯來交易馬恰多。

金鶯曾是台灣左投陳偉殷的東家，這幾年也曾打出問鼎東區王座的表現，但今年上半季戰績是慘澹的28勝69敗，勝率僅2成89，重建勢在必行。昔日核心主力的中外野手亞當瓊斯（Adam Jones）、終結者布瑞騰（Zach Britton）與牛棚投手布拉奇（Brad Brach），現有合約即將到期，都可能成為交易籌碼。

(中時電子報)

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