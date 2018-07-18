飲水機的水像尿？花蓮航空站要爆料者對質

2018年07月18日 15:36 中時 許家寧

花蓮航空站廁所旁飲水機遭民眾指控，水質混濁，顏色像尿。（許家寧翻攝）

航空站出示近半年水質檢測紀錄，檢測大腸桿菌數都合格。（許家寧翻攝）

花蓮一名鄭姓男子在臉書《爆料公社》po文，17日拍到花蓮航空站1樓廁所旁的飲水機水質顏色像尿，還寫道「這顏色會不會太噁了？還好我要喝前有先看一下。」航空站人員現喝實測，證實水質沒問題，希望拍攝影片的人可以直接與航站聯繫、對質。

花蓮市的鄭姓民眾為證實飲水機的水質堪慮，PO文還附上拿紙杯與空手接髒水的影片，爆料內容引發民眾熱烈討論，「這是飲水機嗎？還是洗手台啊！」、「廁所旁的飲水機，連水都省了」、「這是接錯管嗎﹖」、「烏龍茶啦，特別的服務給特別的你。」

花蓮航空站否認保養疏失，強調顏色清澈水質沒問題。（許家寧翻攝）

花蓮航空站業務組長林國勇，對網友指控感到不解，盼與爆料者對質。（許家寧翻攝）

花蓮航空站業務組長林國勇否認保養疏失，還出示今年3至7月的保養紀錄，飲水機有3道過濾程序且每周進行保養，強調近半年檢測大腸桿菌數都合格，最近1次是14日更換濾芯，機台也有清洗與消毒，水質沒有異味，顏色非常清澈，是水質正好的時候。

「水質混濁早就被罵死了」，林國勇說，飲水機地點鄰近計程車排班處，每天司機排班會飲用，也從未接獲水質不良或有異味的投訴，今天現場實測證實水質清澈沒問題，對網友指控感到不解，希望拍攝影片的人可以與航站聯繫，當面對質。

(中時 )