比喝水更讚！專家激推：補水飲料第一名是它

2018年07月18日 15:39 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

過去我們知道，一天要喝8杯水才夠。但現在最新的「補水飲料指引」說，喝牛奶或許比喝水，體內保水效果更佳。

天熱口渴，你會想喝什麼？一杯冰涼的果汁、茶，還是汽水？英國羅浮堡大學水合作用專家（hydration expert）摩根（Ronald J. Maughan）最近訂出了新的「補水飲料指引（beverage hydration index）」，發現牛奶的補水效果更勝水。

實驗找來72位健康的20多歲男性，分別針對13種常見飲料，包括水、氣泡水、汽水、健怡可樂、果汁、啤酒、運動飲料、茶、咖啡、冰茶、全脂牛奶、脫脂牛奶、電解補充液，測試它們在體內能停留的時間，多少時間後會排出多少尿，藉此評估他們的補水效果。

摩根以喝水後2小時沒有隨尿液排出，留在體內的水份作為基準，將其他飲料與水做比較，並依據飲料本身的含水度調整過後再計分。如果留在體內的水份多於白開水，分數就較高；排出的水份多於白開水，分數就低。結果發現，3種飲料分數是高於水，包括電解補充液（即腹瀉時會泡的電解水，藥局才買得到）、全脂牛奶、脫脂牛奶。

「這是個有趣的生活實驗，或許未來我們在考慮保水時，可以使用牛奶。」台北醫學大學附設醫院腎臟內科醫師吳岳霖說明，這跟腎臟的腎小管絲球回饋（tubuloglomerular feedback）機制有關；當我們攝取液體到體內，經過腎小管過濾之後進到尿腔，腎小管會把液體中有用的物質再重新回收，沒被吸收的部分才會形成尿液排出。因此，像牛奶、電解補充液這類富含電解質或、養分的飲料，他們的鈉、鉀離子含量很高，就會減緩濾出的速度，進而延長排尿的時間。

而運動飲料只有鈉離子高，柳橙汁則是只有鉀離子高，保水效果就沒有鈉、鉀離子皆高的牛奶來得好。

【別再用含糖飲料補水、解渴】

另一個有趣的發現是，含糖量高跟補水效益並沒有正相關。「由此可見，市售高糖量的運動飲料、碳酸飲料並無助補水」，吳岳霖提醒。而過去認為咖啡、茶、啤酒利尿，反而容易造成脫水，摩根的研究卻發現，其實補水效果與水相去無幾。「咖啡因本身確實有利尿效果，但從這次實驗觀察，一般咖啡的濃度並不會造成脫水，」摩根解釋。

下次，如果你要長途開車，需要補水又不容易找到可以上廁所的地方，不妨買杯牛奶在路上，少喝點水。馬拉松訓練時，也可補充牛奶，延長身體需要補水的時間。

不過吳岳霖也提到，牛奶或許保水，卻無法解渴。「口渴是因細胞滲透壓升高，刺激滲透壓受器，引發飲水中樞興奮，啟動身體的渴覺。喝水後滲透壓會下降，但喝牛奶並不會；所以如果是口渴想喝點什麼，喝牛奶是無益的，」

(中時電子報)