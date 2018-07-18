員林治水尋對策 藍、綠先靠邊

2018年07月18日 15:43 中時 鐘武達

治水擺中間，藍、綠先靠邊！0702豪雨彰化多處發生淹水災情，副縣長林明裕、立法委員陳素月18日邀請營建署長吳欣修、水利署副署長曹華平到「重災區」員林基督教醫院附近的靜修路會勘，現場藍、綠政治人物齊聚，為了尋求治水對策，大家暫時不分顏色。

治水急急如律令！營建署與水利署聽取縣府水利資源處簡報與實地會勘後認為，0702豪雨員林市區大淹水關鍵在於下游排水回堵，為此，根本解決之道是區域排水整治計劃中重新檢討下游南平排水及大村排水的治理工程。

另外，現場也決議，靜修路的南北側溝及莒光路雨水下水道易淹水區段，縣府要在9月底前提交營建署設計發包；至於龍燈公園增設滯洪池案，縣府將在10月底規畫完成並召開說明會。林明裕表示，大家集思廣義研擬的改善方案短、中、長期策略都好了，希望員基附近下次不再有淹水狀況發生。

國民黨員林市長張錦昆建議，現在是颱風季節，希望計畫未完工前，能在大村排水旁設置抽水站將水流引入萬年圳，可以馬上改善當地的水患，這項建議當場獲得民進黨立委陳素月的支持，要求水利署列入計畫。

出席會勘的還有縣議員陳秋蓉、賴澤民及多名市民代表，有藍、有綠，儘管政治立場不同，但為了員林治水，大家都有共識。

(中時 )