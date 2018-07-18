新竹仲夏藝文季 文創館上演「十面埋伏」

曾1場吸引5萬人觀看的采風樂坊─十面埋伏，將於28日受邀到新竹市在「2018仲夏藝文季」中演出。（陳育賢攝）

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新竹市政府邀請全國民眾於7月28日到新竹市參加「2018仲夏藝文季」，欣賞采風樂坊的精彩好戲「十面埋伏」。（陳育賢攝）
新竹市政府邀請全國民眾於7月28日到新竹市參加「2018仲夏藝文季」，欣賞采風樂坊的精彩好戲「十面埋伏」。（陳育賢攝）

曾1場吸引5萬人觀看的采風樂坊─十面埋伏，將於28日受邀到新竹市在「2018仲夏藝文季」中演出，副市長沈慧虹18日在宣傳記者會中邀請全國民眾白天來新竹文創館參觀新竹300博覽會、逛味市集，晚上欣賞十面埋伏，機會相當難得。

文化局長指出，「十面埋伏」是采風樂坊東器樂劇場系列開創的作品，首創以器樂劇場的表演模式，並以傳統器樂為主題，融合絢麗燈光、影像、舞蹈特技、火舞等元素，並將觀眾席周圍也設計成舞台的一部分，讓舞者、烽火台圍繞於四周，呈現多元感官刺激的演出。

十面埋伏將於28日晚上7點於新竹文創館旁廣場，由采風樂坊、水晶球達人胡啟志、立方體達人趙敦毅、Coming True即將成真火舞團等團隊同台演出。

另，由於會場周邊停車場有限，民眾可利用新竹轉運站、千甲火車站、樹林頭停車場及公道五路站搭乘接駁車前往，當天上午9點30分至晚間9點30分每15分鐘1班。

(中時 )

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