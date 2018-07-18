整合式神經修復 改善疼痛免動刀

員生醫院神經修復中心主任陳建華以整合式神經修復療程為腳部疼痛的婦人找根本病因後才進行治療。（鐘武達攝）

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彰化縣員榮醫療體系員生醫院首創整合式神經修復技術，採內科藥物與外科手術之間的介入性疼痛治療，神經疼痛的病患可免除開刀，帕金森氏症患者也適用。神經修復中心主任陳建華表示，這項療法是國內的創舉且和國際接軌，希望可以幫助患者快速又安全的遠離病痛。

68歲劉姓婦人因右上臂外側疼痛合併麻木感影響睡眠持續長達1年，去年被診斷出帕金森氏症。陳建華表示，他透過整合式神經修復療程釐清劉婦的病因，再搭配精準的頸椎治療與靜脈營養療法，最後讓劉婦的疼痛及帕金森氏症動作遲緩的症狀改善約70%。

陳建華表示，介入性疼痛治療處於內科的藥物療法與外科手術療法之間，可使病患免於開刀或減輕服藥的副作用。他說，神經就像「電線」，運用高層次超音波導引、X光影像精準定位、醫療大數據演算可以找出病變疼痛的根源，接著根據不同病因，打造病患專屬的治療計畫。

他強調，許多疼痛與神經症狀如手麻腳麻乏力等，其實是神經沾黏引起，不必開刀，只需將1根細針送到神經沾黏處，用液體壓力將其鬆解，以減緩疼痛刺激及發炎反應，治療病灶部位，並同步給予促進神經修復的營養素，就能讓治療達到最強作用。

正常情況下，整合性神經修復療程治療時間約僅20到40分鐘，疼痛可在1周後甚至立即改善，治療後就可活動走路，而神經症狀如麻、乏力等則約2周後開始改善。

(中時 )

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