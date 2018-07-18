整合式神經修復 改善疼痛免動刀

2018年07月18日 15:55 中時 鐘武達

彰化縣員榮醫療體系員生醫院首創整合式神經修復技術，採內科藥物與外科手術之間的介入性疼痛治療，神經疼痛的病患可免除開刀，帕金森氏症患者也適用。神經修復中心主任陳建華表示，這項療法是國內的創舉且和國際接軌，希望可以幫助患者快速又安全的遠離病痛。

68歲劉姓婦人因右上臂外側疼痛合併麻木感影響睡眠持續長達1年，去年被診斷出帕金森氏症。陳建華表示，他透過整合式神經修復療程釐清劉婦的病因，再搭配精準的頸椎治療與靜脈營養療法，最後讓劉婦的疼痛及帕金森氏症動作遲緩的症狀改善約70%。

陳建華表示，介入性疼痛治療處於內科的藥物療法與外科手術療法之間，可使病患免於開刀或減輕服藥的副作用。他說，神經就像「電線」，運用高層次超音波導引、X光影像精準定位、醫療大數據演算可以找出病變疼痛的根源，接著根據不同病因，打造病患專屬的治療計畫。

他強調，許多疼痛與神經症狀如手麻腳麻乏力等，其實是神經沾黏引起，不必開刀，只需將1根細針送到神經沾黏處，用液體壓力將其鬆解，以減緩疼痛刺激及發炎反應，治療病灶部位，並同步給予促進神經修復的營養素，就能讓治療達到最強作用。

正常情況下，整合性神經修復療程治療時間約僅20到40分鐘，疼痛可在1周後甚至立即改善，治療後就可活動走路，而神經症狀如麻、乏力等則約2周後開始改善。

(中時 )