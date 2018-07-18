停車場管理員暗做高利貸 8年沒被抓過

2018年07月18日 16:17 中時 陳鴻偉

警方查獲槍枝及大批帳冊、證件。（陳鴻偉翻攝）

53歲徐姓男子，平時在北市某停車場擔任管理員，私下卻獨自經營地下錢莊，放款給工人、菜藍族和阿公店小姐，收取5至10分不等的重利，被害人還不出錢，徐便誆稱自己是黑道，拿槍恐嚇對方還錢。

徐這家「1人公司」暗中經營8年，放款人數超過100多人，不法獲利近千萬元，因為低調單純，竟然從未被警方查獲，北市刑大經連月蒐報，日前在新莊逮捕徐嫌，起獲M700狙擊空氣長槍1枝及道具槍2枝，警方發現他住在1坪要價60多萬的豪宅，平時還開賓士上班，外表根本看不出他是個停車場管理員。

北市刑大偵四隊隊長蔡鎮群指出，徐嫌平時在某停車場上班，從中結識來泊車的各行各業，8年前開始放款給別人周轉，生意越做越大，徐放款都是一對一，對象都是中下階層，十分低調，沒人知道他藉此致富。

但若被害人還不出錢，徐便帶著道具槍上門恐嚇，表示自己是黑道，被害人家中成員已調查清楚，限期還錢否則「出門要小心」，讓借款者心生恐懼，終於受不了報警。

警方另查扣大批本票、支票及帳冊，另有被害人被扣押的身分證及健保卡，徐嫌坦承放高利貸，但辯稱沒那麼重，他平時都是收合法的3分利，警訊後被依槍砲、重利罪送辦。

(中時 )